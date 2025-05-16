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Квартиры в Пионерском, Россия

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Пионерский, Россия
Квартира 2 комнаты
Пионерский, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/5
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на побережье Балтийского моря ! Город Пионерский , известный местон…
$74,999
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Квартира 2 комнаты в Пионерский, Россия
Квартира 2 комнаты
Пионерский, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 5/5
"Каза Альмаре" - Просторная двухкомнатная квартира (66,4 м2) на берегу Балтийского моря в го…
$186,247
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Квартира 1 комната в Пионерский, Россия
Квартира 1 комната
Пионерский, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 5/6
Добро пожаловать в Морскую панораму великолепную квартиру площадью 76 квадратных метров , ра…
$181,747
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