  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Варшава
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры

Многоуровневые квартиры в Варшаве, Польша

4 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 5
200 метров до станции PKP Grochów Современная и минималистичная архитектура Квартиры с…
Цена по запросу
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 5
200 метров до станции PKP Grochów Современная и минималистичная архитектура Квартиры с…
Цена по запросу
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/2
Финишированные дома ждут новых владельцев. ЭЛЕГАНТНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ В ЗЕЛЕНОМ НЕЙГБОРХОДЕ. Ум…
$380,391
Многоуровневые квартиры 6 комнат в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 5
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА   200 метров до станции PKP Grochów Современная и минималистичная а…
Цена по запросу
