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Квартиры с садом в Варшаве, Польша

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости GoESTE представляет: На продажу 2-комнатная квартира площадью 44 м…
$173,431
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Параметры недвижимости в Варшаве, Польша

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