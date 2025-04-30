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Квартиры-студии в Варшаве, Польша

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8 объектов найдено
Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Коротко: Варшава | Восстановленный таунхаус | Уникальный климат с историей Квартира исключит…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Linde Résidence II - это уютное здание с 58 квартирами. На выбор предлагаются как комфортабе…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
200 метров до станции PKP Grochów Современная и минималистичная архитектура Квартиры с…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Студия 2 комнаты в Варшава, Польша
Студия 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Новые инвестиции на карте Варшавского Тархомина с приватным Тарасом
$162,314
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Linde Résidence II - это уютное здание с 58 квартирами. На выбор предлагаются как комфортабе…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/4
Linde Résidence II - это уютное здание с 58 квартирами. На выбор предлагаются как комфортабе…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 4
Linde Résidence II - это уютное здание с 58 квартирами. На выбор предлагаются как комфортабе…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 23 м²
Продается камера, уютная и функциональная студия, расположенная в центре. Квартира полностью…
$152,277
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
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Параметры недвижимости в Варшаве, Польша

с террасой
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