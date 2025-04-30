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Квартиры с террасой в Варшаве, Польша

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12 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
85 квартир будут построены в районе Влохи. Преимуществом является, прежде всего, расположени…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Этаж 3/3
Современная Двухуровневая Квартира на Бемово – Рядом с Метро и Новой Школой Приглашаем ва…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Пентхаус 6 комнат в Варшава, Польша
Пентхаус 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Этаж 5/5
Уникальный пентхаус на Мокотове! Продается двухуровневая квартира площадью 500 м2, распол…
$4,35 млн
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 5
Современная Квартира на Бемово – Рядом с Метро и Новой Школой Приглашаем вас ознакомиться…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 5
200 метров до станции PKP Grochów Современная и минималистичная архитектура Квартиры с…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/5
Современная Квартира на Бемово – Рядом с Метро и Новой Школой Приглашаем вас ознакомиться…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
200 метров до станции PKP Grochów Современная и минималистичная архитектура Квартиры с…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 4
Минималистичное здание с 86 квартирами площадью от 26 до 139 кв. м и планировками от 1 до 5 …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 5
Агентство недвижимости GoESTE представляет: Новую 1-комнатную квартиру на продажу, площад…
$163,785
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Кондо 1 комната в Варшава, Польша
Кондо 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 40
Агентство недвижимости GoESTE представляет: На продажу: 1-комнатная квартира площадью 34 …
$266,403
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 4
Минималистичное здание с 86 квартирами площадью от 26 до 139 кв. м и планировками от 1 до 5 …
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
Минималистичное здание с 86 квартирами площадью от 26 до 139 кв. м и планировками от 1 до 5 …
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文

Параметры недвижимости в Варшаве, Польша

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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