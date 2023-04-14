Купить недвижимость в Лигурия, Италия

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Дом 4 спальни
Империя, Италия
9 Количество комнат
250 м²
Количество этажей 3
€ 495,000
Дом расположен в Перинальдо, в провинции Империя в нескольких километрах от пляжей Бордигеры…
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
3 Количество комнат
150 м²
€ 450,000
KK-201022W. Италия. Сан-Ремо. Квартира площадью 150 кв.мИталия, Сан-Ремо, центр - Corso Cava…
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4 Количество комнат
150 м²
€ 480,000
KK-201022-1W. Квартира 150м2. Италия. Сан-РемоИталия, Сан-Ремо, центр "Via Roccasterone - пр…
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
3 Количество комнат
90 м²
€ 315,000
KK-2T29. Трехкомнатная квартира с террасой в Сан-Ремо, ИталияНа одной из самых красивых улиц…
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
3 Количество комнат
94 м²
€ 350,000
KK-040222. Трехкомнатная квартира в Сан-Ремо, в 400м от моряВ Санремо мы предлагаем на прода…
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат
92 м²
€ 350,000
KK-3T34. Новая трехкомнатная квартира у моря в Италии. БордигераВ центре уютного курора Запа…
Квартира 2 спальни
Ospedaletti, Италия
3 Количество комнат
75 м²
€ 330,000
KK-1T20. Апартаменты с террасой и захватывающим дух видом на мореВ одном из самых лучших и н…
Квартира 1 спальня
Diano Castello, Италия
2 Количество комнат
€ 320,000
KK-030222. Квартира на продажу в Лигурии в Диано-МаринаКвартира в доме 2008 г постройки, рас…
Вилла 4 спальни
San Bartolomeo al Mare, Италия
5 Количество комнат
260 м²
€ 750,000
LH-6V39. Квартира в продаже в Сан-Бартоломео-аль-МареКупить виллу - каменный дом с новым рем…
Квартира 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5 Количество комнат
173 м²
€ 1,350,000
LH-2Q67. Квартира в продаже в Сан-PемоПродажа элитной недвижимости у самого моря в Сан-Ремо,…
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
3 Количество комнат
165 м²
€ 1,050,000
LH-2Q25. Квартира в продаже в Сан-PемоПентхаус с большой террасой и видом на море на первой …
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
2 Количество комнат
72 м²
€ 195,000
LH-3B70. Квартира в продаже в БордигереКупить недорогую/квартиру у моря в Бордигере, Лигурия…
Вилла 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
112 м²
€ 259,000
LH-5T12. Вилла в продаже в городе Бордигера. ЛигурияИсторическая недвижимость Италии, Лигури…
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
2 Количество комнат
69 м²
€ 250,000
LH-3B12. Квартира в продаже в городе БордигераКупить квартиру с новым ремонтом и террасой р…
Квартира 2 спальни
Ospedaletti, Италия
3 Количество комнат
60 м²
€ 165,000
LH-1T50. Квартира в продаже в ОспедалеттиКупить квартиру с терассой и видом на море в Италии…
Квартира 1 спальня
Кампороссо, Италия
2 Количество комнат
56 м²
€ 195,000
LH-5B03. Квартира в продаже в городе Валлекрозия. ЛигурияКупить квартиру с новым ремонтом на…
Вилла 2 спальни
Civezza, Италия
3 Количество комнат
130 м²
€ 220,000
LH-6Q01. Вилла в продаже в Чивецце. ЛигурияКупить таунхаус с террасой и видом на море в Итал…
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4 Количество комнат
151 м²
€ 1,340,000
LH-2Q61. Квартира в продаже в Сан-PемоПродажа элитной недвижимости - апартаменты на первой б…
Квартира 1 спальня
Сан-Ремо, Италия
2 Количество комнат
62 м²
€ 390,000
LH-2B61. Квартира в продаже в Сан-PемоКупить новостройку - продажа новой элитной недвижимост…
Квартира 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5 Количество комнат
351 м²
€ 2,700,000
LH-2Q62. Квартира в продаже в Сан-PемоПродажа новой элитной недвижимости - квартира-пентхаус…
Квартира 3 спальни
Ospedaletti, Италия
4 Количество комнат
130 м²
€ 550,000
LH-1Q15. Квартира в продаже в ОспедалеттиНедвижимость на первой линии в Лигурии - Апартамент…
Квартира 2 спальни
Ospedaletti, Италия
3 Количество комнат
90 м²
€ 415,000
LH-1Q14. Квартира в продаже в ОспедалеттиКупить квартиру с новым ремонтом на первой линии от…
Квартира 2 спальни
Oliveto, Италия
3 Количество комнат
129 м²
€ 350,000
LH-6Q22. Квартира в продаже в городе Империя. ЛигурияПродажа недвижимости - апартаментов с н…
Вилла 2 спальни
Oliveto, Италия
3 Количество комнат
152 м²
€ 590,000
LH-6V14. Вилла в продаже в городе Империя. ЛигурияПродажа виллы с новым ремонтом и видом на …
Вилла 5 спален
Oliveto, Италия
6 Количество комнат
334 м²
€ 2,500,000
LH-6V38. Вилла в продаже в городе Империя. ЛигурияПродажа элитной недвижимости - виллы с бас…
Вилла 2 спальни
Oliveto, Италия
3 Количество комнат
96 м²
€ 165,000
LH-6V48. Недорогие виллы в Италии, Лигурия, ИмперияВ одной из фракций города Империя - Понте…
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4 Количество комнат
62 м²
€ 220,000
LH-2B05. Квартира-пентхаус в продаже в Сан-Ремо, ЛиугрияВ нескольких метрах от знаменитой ве…
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
3 Количество комнат
69 м²
€ 245,000
LH-2T22. Продажа квартир на первой береговой линии в Италии, Лигурия, Сан-РемоМенее чем в 50…
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4 Количество комнат
64 м²
€ 175,000
LH-2B17. Продажа апартаментов с ремонтом в центре - у казино Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВ само…
Квартира
Лоано, Италия
45 м²
€ 175,000
KK-170220-1. Новая резиденция с бассейнами в Лигурии, ЛоаноПредставьте себе большое простран…
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