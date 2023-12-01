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Жильё в Варацце, Италия

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Варацце, Италия
Квартира 2 спальни
Варацце, Италия
Комнаты 3
Площадь 127 м²
KK-280416-9. Двухуровневые апартаменты в ВараццеВ Варацце новый дом почти с полной отделкой …
€700,000
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни в Варацце, Италия
Квартира 3 спальни
Варацце, Италия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
KK-280416-10. Аппартаменты аттико в ВараццеАпартаменты двухуровневые 150квм + соляриум личны…
€1,30 млн
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Red Feniks
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Квартира в Варацце, Италия
Квартира
Варацце, Италия
Площадь 45 м²
KK-170220-4. Новый стильный комплекс в Варацце. ЛигурияВарианты квартир от 194,000 за 45квм …
€194,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Варацце, Италия
Квартира 2 спальни
Варацце, Италия
Комнаты 3
Площадь 114 м²
KK-280416-11. А партаменты в новой резиденции. Порт ВараццеНедавно сданная в эксплуатацию ре…
€760,000
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Red Feniks
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