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Жилье в Аренцано, Италия

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дома
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3 объекта найдено
Вилла в Аренцано, Италия
Вилла
Аренцано, Италия
Площадь 270 м²
KK-070715-4. Вилла в приватном комплексеВилла: 30 км до аэропорта Генуи 148км от границы с Ф…
$3,16 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 5 комнат в Аренцано, Италия
Вилла 5 комнат
Аренцано, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 350 м²
ED-250417. Комплекс из четырех вилл в зоне Пинета-ди-АренцаноКомплекс из четырех вилл находи…
$1,76 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Аренцано, Италия
Вилла
Аренцано, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Вилла расположена в самой престижной части Аренцано, в нескольких минутах ходьбы от пляжей, …
$1,75 млн
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