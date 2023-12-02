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Жильё в Аренцано, Италия

дома
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5 объектов найдено
Вилла в Аренцано, Италия
Вилла
Аренцано, Италия
Площадь 270 м²
KK-070715-4. Вилла в приватном комплексеВилла: 30 км до аэропорта Генуи 148км от границы с Ф…
€2,70 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Аренцано, Италия
Вилла 4 спальни
Аренцано, Италия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
ED-250417. Комплекс из четырех вилл в зоне Пинета-ди-АренцаноКомплекс из четырех вилл находи…
€1,50 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни с Istoricheskiy osobnyak s freskami na granice s Franciey в Аренцано, Италия
Дом 4 спальни с Istoricheskiy osobnyak s freskami na granice s Franciey
Аренцано, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Исторический особняк с фресками в Лигурии, в горах, у границы с Францией  на продажу близ…
€525,000
в месяц
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Квартира 2 спальни в Аренцано, Италия
Квартира 2 спальни
Аренцано, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 304 м²
Апартаменты расположены в историческом центре Генуи, в старинном доме, основание которого во…
€950,000
в месяц
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Аренцано, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Аренцано, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Новые виллы в Лигурии расположены в сосновом лесу г. Аренцано, на территории закрытого компл…
€1,55 млн
в месяц
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