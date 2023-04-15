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Купить вилла в периферийная единица Южные Афины, Греция

Municipality of Elliniko - Argyroupoli
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Municipal Unit of Argyroupoli
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3 объекта найдено
Вилла 4 спальнив периферия Аттика, Греция
Вилла 4 спальни
периферия Аттика, Греция
160 м²
€ 500,000
Property Code: 1241 - FOR SALE 4 Bedrooms, Villa of total surface 160 m2, 2 levels Glyfada…
Вилла 4 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1560 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
Вилла 5 спаленв периферия Аттика, Греция
Вилла 5 спален
периферия Аттика, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…

Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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