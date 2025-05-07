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Виллы в Municipality of Alimos, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 287 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,93 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Alimos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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