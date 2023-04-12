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Купить вилла в периферийная единица Центральные Афины, Греция

Municipality of Athens
138
Афины
138
Agia Marina
13
Каливия-Торику
12
Limenas Markopoulou
11
Рафина
6
Лаврион
5
Неа-Макри
5
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138 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Афины, Греция
Вилла 4 спальни
Афины, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 3 спальнив Пеания, Греция
Вилла 3 спальни
Пеания, Греция
3 ванных комнат 426 м²
€ 900,000
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
Вилла 3 спальнив Афины, Греция
Вилла 3 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат 160 м²
€ 495,000
Код недвижимости: HPS3806 - Вилла на продажу в городе Корфу Корфу для € 495.000 . Это 160 кв…
Вилла 1 комнатав Афины, Греция
Вилла 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,640,000
Продается вилла площадью 199 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
Вилла 6 спаленв Афины, Греция
Вилла 6 спален
Афины, Греция
13 Количество комнат 6 ванных комнат 682 м² Количество этажей 5
€ 4,300,000
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
Вилла 9 комнатв Айос-Спиридон, Греция
Вилла 9 комнат
Айос-Спиридон, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы. Недви…
Вилла 4 спальнив Афины, Греция
Вилла 4 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
€ 300,000
Palaio Tsifliki ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 214 m2, 3 Уровни,…
Вилла 2 спальнив Афины, Греция
Вилла 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 5 спаленв Афины, Греция
Вилла 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,480,000
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 10 спаленв Афины, Греция
Вилла 10 спален
Афины, Греция
5 ванных комнат 500 м²
€ 2,000,000
Kea-Tzia. ERASMOS Real Estate recommend: in a magnificent landscape overlooking the Aegean S…
Вилла 3 спальнив Афины, Греция
Вилла 3 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат 125 м²
€ 330,000
For Sale -- Residential Villa  -- Cyclades: Kea-Tzia 125 Sq.m., 3 Bedrooms, 1 Bathrooms, 1 W…
Вилла 1 комнатав Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
Вилла 4 спальнив Pikermi, Греция
Вилла 4 спальни
Pikermi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 5 спаленв Афины, Греция
Вилла 5 спален
Афины, Греция
2 ванных комнат
€ 450,000
Elani ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 220 m2, 2 Уровни,…
Вилла 4 спальнив Афины, Греция
Вилла 4 спальни
Афины, Греция
4 ванных комнат 389 м²
€ 1,200,000
Код недвижимости: 1438 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Вилла общей площадью 389 кв.м, 3 уровня Пентел…
Вилла 3 спальнив Афины, Греция
Вилла 3 спальни
Афины, Греция
3 ванных комнат 397 м²
€ 685,000
Код недвижимости: 1388 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенными 3 Спальни, Вилла общей площадью 397 …
Вилла 2 спальнив Афины, Греция
Вилла 2 спальни
Афины, Греция
3 ванных комнат 374 м²
€ 665,000
Код недвижимости: 1383 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенные 2 спальни, Вилла общей площадью 374 к…
Вилла 2 спальнив Афины, Греция
Вилла 2 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат 382 м²
€ 675,000
Код недвижимости: 1384 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенные 2 спальни, Вилла общей площадью 382 к…
Вилла 2 спальнив Афины, Греция
Вилла 2 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат 388 м²
€ 695,000
Property Code: 1385 - FOR SALE newly built 2 Bedrooms, Villa of total surface 388 sq.m, 3 l…
Вилла 4 спальнив Афины, Греция
Вилла 4 спальни
Афины, Греция
5 ванных комнат 1 000 м²
€ 2,450,000
Код недвижимости: 1336 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 4 спальни, Вилла общей площадью 1000 …
Вилла 5 спаленв Афины, Греция
Вилла 5 спален
Афины, Греция
4 ванных комнат 600 м²
€ 1,650,000
Property Code: 1337 - FOR SALE newly built 5 Bedrooms, Villa of total surface 600 sq.m, 3 l…
Вилла 3 спальнив Афины, Греция
Вилла 3 спальни
Афины, Греция
363 м²
€ 745,000
Код недвижимости: 1256 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенными 3 Спальни, Вилла общей площадью 363 …
Вилла 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 222 м²
€ 570,000
Lagonisi FOR SALE Вилла 3 спальни 1 гостиная (и) 1 кухня (и) 1 ванная комната (и) 1 туалет Р…
Вилла 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 260 м²
€ 650,000
Lagonisi FOR SALE Villa 4 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Размер: …
Вилла 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 227 м²
€ 580,000
Lagonisi FOR SALE Villa 4 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Размер: …
Вилла 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 225 м²
€ 550,000
ID: 1186 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 225 кв.м. 4 уровня. Он…
Вилла 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 230 м²
€ 550,000
Код: 1183 - Lagonisi SOLD Недавно построенная вилла общей площадью 230 кв.м. 2 уровни. Он со…
Вилла 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 265 м²
€ 580,000
ID: 1180 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 265 кв.м. 4 уровни. Он…
Вилла 4 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 235 м²
€ 610,000
ID: 1175 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла в комплексе роскошных резиденций обще…
Вилла 3 спальнив Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 275 м²
€ 655,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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