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Виллы в Municipality of Ilioupoli, Греция

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5 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Municipality of Ilioupoli, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной Пер…
$2,18 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Ilioupoli, Греция
Вилла
Municipality of Ilioupoli, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$967,547
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Вилла в Municipality of Ilioupoli, Греция
Вилла
Municipality of Ilioupoli, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной Пер…
$2,28 млн
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Вилла в Municipality of Ilioupoli, Греция
Вилла
Municipality of Ilioupoli, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$295,956
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Вилла в Municipality of Ilioupoli, Греция
Вилла
Municipality of Ilioupoli, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$284,573
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Параметры недвижимости в Municipality of Ilioupoli, Греция

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