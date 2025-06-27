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Виллы с бассейном в периферийной единице Центральные Афины, Греция

Афины
11
Municipality of Athens
11
Municipality of Ilioupoli
5
Municipality of Galatsi
3
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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Municipality of Ilioupoli, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной. Пе…
$2,33 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Центральные Афины, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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