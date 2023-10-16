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Виллы в периферийная единица Ираклион, Греция

District of Heraklion
65
Ираклион
65
Лимин-Херсонису
15
Гази
4
Арханес
3
Вилла В архив
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69 объектов найдено
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Панормос, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Панормос, Греция
Комнаты 4
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€380,000
Вилла 5 спален в Агия Пелагия, Греция
Вилла 5 спален
Агия Пелагия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Код недвижимости: HPS4244 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди за €1.850.000 . Эта меблиров…
€1,85 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Агия Пелагия, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/4
Предлагается на продажу:Откройте для себя воплощение роскошной жизни в Агия Пелагия, Ираклио…
€1,71 млн
Вилла 7 спален в Агия Пелагия, Греция
Вилла 7 спален
Агия Пелагия, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 788 м²
Код недвижимости: HPS4240 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Гази Лигария для €5.500.000 . Эта меблирован…
€5,50 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Херсониссос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Площадь 347 м²
Этаж -1/3
Предлагается на продажу: Непревзойденная роскошная вилла 347м2на берегу моря в Херсониссосе,…
€2,85 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Херсониссос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Площадь 379 м²
Этаж -1/3
Предлагается на продажу: Непревзойденная роскошная вилла 379м2на берегу моря в Херсониссосе,…
€3,15 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Rogdia, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Rogdia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 384 м²
Этаж 1/3
Предлагается к продаже прекрасная вилла с частным бассейном,расположенная в Ираклионе, Крит.…
€499,000
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аммудара, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается напродажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Крит…
€499,000
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном в Kato Gouves, Греция
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном
Kato Gouves, Греция
Комнаты 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Предлагаетсяна продажунедавно построенная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит!Мы пре…
€450,000
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном в Гурнес, Греция
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном
Гурнес, Греция
Комнаты 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Предлагаетсяна продажунедавно построенная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит!Мы пре…
€450,000
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном в Kato Gouves, Греция
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном
Kato Gouves, Греция
Комнаты 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Предлагаетсяна продажунедавно построенная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит!Мы пре…
€450,000
Вилла 4 комнаты с бассейном, с видом на горы в Vasilies, Греция
Вилла 4 комнаты с бассейном, с видом на горы
Vasilies, Греция
Комнаты 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу очаровательная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит.Представл…
€850,000
Вилла 4 комнаты с бассейном, с видом на горы в Kounavi, Греция
Вилла 4 комнаты с бассейном, с видом на горы
Kounavi, Греция
Комнаты 4
Площадь 194 м²
Количество этажей 1
Предлагаетсяна продажуочаровательная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит.Представляе…
€650,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Analipsi, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Analipsi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Предлагаются на продажу две недостроенные виллы в Херсониссосе, Крит. Эти недавно построенны…
€380,000
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Панормос, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Панормос, Греция
Комнаты 4
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€350,000
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Агия Пелагия, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 4
Площадь 252 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу роскошная вилла под ключ на берегу моря в Ираклионе, Крит. Этот дом …
€1,60 млн
Вилла 8 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Фоделе, Греция
Вилла 8 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Фоделе, Греция
Комнаты 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
€1,65 млн
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Keramoutsi, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Keramoutsi, Греция
Комнаты 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 340 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
€590,000
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings в Гурнес, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings
Гурнес, Греция
Комнаты 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу прекрасная, потрясающая 4-этажная вилла, расположенная ВСЕГО в 10 ме…
€1,80 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Херсониссос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит.Расположен…
€349,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Херсониссос, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажуроскошная вилла в муниципалитете Херсониссоса, Крит. Он расположен в …
€2,40 млн
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Analipsi, Греция
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Analipsi, Греция
Комнаты 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу прекрасная вилла площадью 128 м2 с частным бассейном в районе Гувес,…
€349,000
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings в Patsides, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings
Patsides, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
€1,75 млн
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Rogdia, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Rogdia, Греция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
€1,05 млн
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Analipsi, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Analipsi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 83 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной …
€390,000
Вилла 4 спальни в Херсониссос, Греция
Вилла 4 спальни
Херсониссос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS330 - Вилла на продажу в Ретимно Центр за € 650.000. Это 200 кв. Вилла …
€650,000
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Heraklion, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Heraklion, Греция
Комнаты 6
Площадь 687 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу роскошная вилла 687 кв.м. в Ираклионе, Крит. Дом был построен на уча…
€2,50 млн
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pitsidia, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pitsidia, Греция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу роскошная вилла с прекрасным видом в Питсидии, Ираклион. Вилла была …
€1,20 млн
Вилла 600 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Pitsidia, Греция
Вилла 600 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Pitsidia, Греция
Комнаты 600
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла площадью 205 м2 на Крите. Вилла построена в 2014 году в тихом райо…
€650,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лимин-Херсонису, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу уникальная новая роскошная резиденция площадью 330 м², которая была …
€2,00 млн

Параметры недвижимости в периферийная единица Ираклион, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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