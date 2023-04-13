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Купить вилла в периферийная единица Керкира, Греция

demos kerkyras
86
Корфу
85
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86 объектов найдено
Вилла 1 комнатав Гувья, Греция
Вилла 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Вилла 5 комнатв Barbati, Греция
Вилла 5 комнат
Barbati, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 552,500
Продается вилла площадью 251 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
Вилла 4 комнатыв Katavolos, Греция
Вилла 4 комнаты
Katavolos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Вилла 3 комнатыв Синарадес, Греция
Вилла 3 комнаты
Синарадес, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 137 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Вилла 1 комнатав Пелекас, Греция
Вилла 1 комната
Пелекас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается вилла площадью 286 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Вилла 3 спальнив Chalikounas, Греция
Вилла 3 спальни
Chalikounas, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 1 комнатав Ano Korakiana, Греция
Вилла 1 комната
Ano Korakiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,150,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Вилла 4 спальнив Potamos, Греция
Вилла 4 спальни
Potamos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 249 м² 2/2 Этаж
€ 2,700,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 7 спаленв Kira Chrisikou, Греция
Вилла 7 спален
Kira Chrisikou, Греция
10 Количество комнат 7 ванных комнат 1 000 м² 4/4 Этаж
€ 3,300,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спаленв Гувья, Греция
Вилла 5 спален
Гувья, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
Вилла 4 спальнив Agios Stefanos, Греция
Вилла 4 спальни
Agios Stefanos, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 153 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 4 спальнив Гувья, Греция
Вилла 4 спальни
Гувья, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат 436 м² 3/3 Этаж
€ 2,700,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Гувья, Греция
Вилла 4 спальни
Гувья, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 1 комнатав Benitses, Греция
Вилла 1 комната
Benitses, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
На продажу выставлены 2 дома 120 кв.м и 280 кв.м на побережье в районе Тсаки Беницес на юго-…
Вилла 3 спальни с Инвестициив Sivota, Греция
Вилла 3 спальни с Инвестиции
Sivota, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 178 м² Количество этажей 1
€ 750,000
Продается вилла в Сивоте от Thesprotia за 750 000 евро; (Инсерат №. W4064). Еще одно свойств…
Вилла 6 спаленв Sivota, Греция
Вилла 6 спален
Sivota, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат 330 м² Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается вилла в Центре, Сивота из Теспротии за 1.800.000 € ( Листинг № W4112 ). Еще одна с…
Вилла 4 спальнив Afra, Греция
Вилла 4 спальни
Afra, Греция
5 ванных комнат 420 м²
€ 3,300,000
Идея дома мечты у всех может быть разной, но большинство людей говорят, что дом на пляже &md…
Вилла 5 спаленв demos kerkyras, Греция
Вилла 5 спален
demos kerkyras, Греция
6 ванных комнат 430 м²
€ 4,500,000
Эта стильная минималистическая вилла — дань уважения современной архитектуре, по праву…
Вилла 5 спаленв Liapades, Греция
Вилла 5 спален
Liapades, Греция
3 ванных комнат 440 м²
€ 2,100,000
Дом расположен на небольшой вершине холма, недалеко от центральной дороги между городом Корф…
Вилла 2 спальнив demos kerkyras, Греция
Вилла 2 спальни
demos kerkyras, Греция
2 ванных комнат 200 м²
€ 1,250,000
Элегантный и уникальный 4-спальный частный дом площадью 200 кв.м с дополнительным  учас…
Вилла 5 спаленв Viros, Греция
Вилла 5 спален
Viros, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 4-этажная вилла площадью 302 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
Вилла 6 комнатв Kerasia, Греция
Вилла 6 комнат
Kerasia, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
На продажу выставлен комплекс из 3-х вилл с панорманым видом на море, расположенный в деревн…
Вилла 1 комнатав Гувья, Греция
Вилла 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Вилла 5 спаленв Barbati, Греция
Вилла 5 спален
Barbati, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 6,900,000
На одном из самых красивых и известных островов Греции, Корфу, продается вилла класса люкс. …
Вилла 7 комнатв Nissaki, Греция
Вилла 7 комнат
Nissaki, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 4
€ 3,500,000
В тихом, безмятежном поселке на о.Корфу продается роскошная вилла с великолепным видом на Ио…
Вилла 1 комнатав Longos, Греция
Вилла 1 комната
Longos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,000,000
Предлагаем Вашему вниманию три роскошные виллы класса люкс в престижном комплексе острова Па…
Вилла 1 комнатав Vranganiotika, Греция
Вилла 1 комната
Vranganiotika, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию комплекс из двух вилл 112 кв.м и 102 кв.м, а также отдельно стоящ…
Вилла 5 спаленв Analipsi, Греция
Вилла 5 спален
Analipsi, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 1 комнатав Mantouki, Греция
Вилла 1 комната
Mantouki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,950,000
В тихом уединённом месте, неподалёку от столицы острова Корфу, продаётся вилла. Общая площад…
Вилла 2 спальнив Astrakeri, Греция
Вилла 2 спальни
Astrakeri, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу, расположенную в северной части острова Корфу. Ви…

Параметры недвижимости в периферийная единица Керкира, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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