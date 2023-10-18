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Квартиры в Метрополия Франции, Франция

Иль-де-Франс
357
Auvergne-Rhone-Alpes
135
Париж
114
Бурк-ан-Брес
77
Ницца
63
Окситания
55
Большой восточный
45
Lyon
33
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1 145 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Прекрасная трехкомнатная квартира площадью 62,63 м2, расположенная в одной из самых красивых…
€630,000
Квартира 2 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Уютные апартаменты 49,14 м2 в Босолей рядом с Монако. Апартаменты состоят из прихожей, го…
€525,000
Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 4
Красивые апартаменты 110 м2 с панорамным видом на море на Promenade des Anglais в доме в сти…
€1,68 млн
Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Новые, красиво обставленные трехкомнатные апартаменты в небольшой новой резиденции нижнего Ф…
€750,000
Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Комнаты 4
Площадь 96 м²
Этаж 5
Полностью отремонтированные в парижском стиле апартаменты 96 м2. В нескольких минутах пеш…
€720,000
Квартира 5 спален с интернетом, с камином, с барбекю в Ош, Франция
Квартира 5 спален с интернетом, с камином, с барбекю
Ош, Франция
Комнаты 10
Площадь 438 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с камином, с Dvoynoe osteklenie, с Meblirovannyy в Bagneres-de-Luchon, Франция
Квартира 2 спальни с камином, с Dvoynoe osteklenie, с Meblirovannyy
Bagneres-de-Luchon, Франция
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Квартира стандинг, состоящая из большой гостиной с камином, 2 спален, кухни, ванной, туалета…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Ницца - Центр - В красивом здании 1949 года. Светлые и комфортабельные апартаменты, отремонт…
€1,09 млн
Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Порт - Гарибальди, прекрасно расположенный в самом сердце порта и Гарибальди, очень красивая…
€895,000
Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 86 м²
Великолепная 4 - комнатная квартира, 86 кв. М, с лифтом, на 2 этаже 3, в красивой резиденции…
€810,000
Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
Площадь 187 м²
€1,20 млн
Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 2
Площадь 131 м²
ЭКСКЛЮЗИВ. Michaël Zingraf Real Estate Nice предлагает вам роскошный отель типа "постель и з…
€2,75 млн
Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу, расположенная в самом сердце м…
€939,000
Квартира 4 спальни в Ницца, Франция
Квартира 4 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Исключительная квартира в особняке 19-го века, расположенном в районе Фаброн в Ницце, прекра…
€3,77 млн
Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Cimiez, в одном из самых востребованных районов Ниццы: великолепная 5-комнатная двухуровнева…
€1,23 млн
Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Расположенный в Мон-Бороне, одном из самых престижных и востребованных районов Ниццы, красив…
€2,58 млн
Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 2
Площадь 115 м²
В роскошной охраняемой резиденции с бассейном, расположенной рядом с Вильфраншем - Sur - Mer…
€1,25 млн
Пентхаус 2 спальни в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Пентхаус 2 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Эта престижная квартира, доступная для продажи в Villefranche - Sur - Mer, соблазнит вас сво…
€2,25 млн
Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
ЕДИНСТВЕННЫЕ АГЕНТЫ - В Каннах, элегантная квартира на продажу расположена на 6-м этаже нед…
€3,20 млн
Пентхаус 4 спальни в Антиб, Франция
Пентхаус 4 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 4
Площадь 144 м²
Продается семейная квартира для ремонта 144 м ² с террасой 48 м ² в Жуан-ле-Пен. Это на верх…
€852,000
Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам одну из самых кр…
€1,58 млн
Квартира в Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
Площадь 90 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в престижной рез…
€3,38 млн
Квартира 5 спален в Ле-Канне, Франция
Квартира 5 спален
Ле-Канне, Франция
Количество спален 5
Площадь 336 м²
Эти триплексные апартаменты площадью 336 кв. М с закрытым и безопасным видом на Каннский зал…
€1,85 млн
Квартира 4 спальни в Канны, Франция
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Исключительный пентхаус с жилой площадью около 170 м ² в роскошной резиденции в самом центре…
€3,15 млн
Квартира 4 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 4
Площадь 147 м²
Так же, как вилла, для очень красивой двухуровневой квартиры 170м2 ( 140м2 Carrez ), на откр…
€1,16 млн
Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Красивая квартира полностью отремонтирована с исключительными материалами. Эта вилла на крыш…
€1,79 млн
Квартира 5 спален в Канны, Франция
Квартира 5 спален
Канны, Франция
Количество спален 5
Площадь 199 м²
Superb apartment-villa in a charming building ideally located in a calm area near the city c…
€2,70 млн
Квартира 4 спальни в Канны, Франция
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Красивая 5-комнатная квартира в роскошной резиденции с жилой площадью около 220 м ². В этих …
€3,49 млн
Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Расположенные на знаменитой улице Антиб, в нескольких шагах от Дворца Конгрессов, мы предлаг…
€889,000
Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 186 м²
CANNES OXFORD : Расположен в престижном районе Оксфорда, недалеко от центра города и пляже…
€1,99 млн

Типы недвижимости в Метрополия Франции

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Метрополия Франции, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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