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Realting.com
Жилая
Франция
Метрополия Франции
Квартиры
Квартиры в Метрополия Франции, Франция
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1 145 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Канны, Франция
3
62 м²
Прекрасная трехкомнатная квартира площадью 62,63 м2, расположенная в одной из самых красивых…
€630,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
2
49 м²
Уютные апартаменты 49,14 м2 в Босолей рядом с Монако. Апартаменты состоят из прихожей, го…
€525,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
3
110 м²
4
Красивые апартаменты 110 м2 с панорамным видом на море на Promenade des Anglais в доме в сти…
€1,68 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
3
86 м²
Новые, красиво обставленные трехкомнатные апартаменты в небольшой новой резиденции нижнего Ф…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
4
96 м²
5
Полностью отремонтированные в парижском стиле апартаменты 96 м2. В нескольких минутах пеш…
€720,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с интернетом, с камином, с барбекю
Ош, Франция
10
438 м²
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с камином, с Dvoynoe osteklenie, с Meblirovannyy
Bagneres-de-Luchon, Франция
3
70 м²
Квартира стандинг, состоящая из большой гостиной с камином, 2 спален, кухни, ванной, туалета…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
3
123 м²
Ницца - Центр - В красивом здании 1949 года. Светлые и комфортабельные апартаменты, отремонт…
€1,09 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
3
155 м²
Порт - Гарибальди, прекрасно расположенный в самом сердце порта и Гарибальди, очень красивая…
€895,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
3
86 м²
Великолепная 4 - комнатная квартира, 86 кв. М, с лифтом, на 2 этаже 3, в красивой резиденции…
€810,000
Рекомендовать
Квартира
Ницца, Франция
187 м²
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
2
131 м²
ЭКСКЛЮЗИВ. Michaël Zingraf Real Estate Nice предлагает вам роскошный отель типа "постель и з…
€2,75 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
3
83 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу, расположенная в самом сердце м…
€939,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Ницца, Франция
4
300 м²
Исключительная квартира в особняке 19-го века, расположенном в районе Фаброн в Ницце, прекра…
€3,77 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
3
117 м²
Cimiez, в одном из самых востребованных районов Ниццы: великолепная 5-комнатная двухуровнева…
€1,23 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
3
125 м²
Расположенный в Мон-Бороне, одном из самых престижных и востребованных районов Ниццы, красив…
€2,58 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
2
115 м²
В роскошной охраняемой резиденции с бассейном, расположенной рядом с Вильфраншем - Sur - Mer…
€1,25 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
2
80 м²
Эта престижная квартира, доступная для продажи в Villefranche - Sur - Mer, соблазнит вас сво…
€2,25 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
3
152 м²
ЕДИНСТВЕННЫЕ АГЕНТЫ - В Каннах, элегантная квартира на продажу расположена на 6-м этаже нед…
€3,20 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Антиб, Франция
4
144 м²
Продается семейная квартира для ремонта 144 м ² с террасой 48 м ² в Жуан-ле-Пен. Это на верх…
€852,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
3
92 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам одну из самых кр…
€1,58 млн
Рекомендовать
Квартира
Канны, Франция
90 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в престижной рез…
€3,38 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален
Ле-Канне, Франция
5
336 м²
Эти триплексные апартаменты площадью 336 кв. М с закрытым и безопасным видом на Каннский зал…
€1,85 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
4
170 м²
Исключительный пентхаус с жилой площадью около 170 м ² в роскошной резиденции в самом центре…
€3,15 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
4
147 м²
Так же, как вилла, для очень красивой двухуровневой квартиры 170м2 ( 140м2 Carrez ), на откр…
€1,16 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
3
140 м²
Красивая квартира полностью отремонтирована с исключительными материалами. Эта вилла на крыш…
€1,79 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален
Канны, Франция
5
199 м²
Superb apartment-villa in a charming building ideally located in a calm area near the city c…
€2,70 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
4
220 м²
Красивая 5-комнатная квартира в роскошной резиденции с жилой площадью около 220 м ². В этих …
€3,49 млн
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Квартира 3 спальни
Канны, Франция
3
95 м²
Расположенные на знаменитой улице Антиб, в нескольких шагах от Дворца Конгрессов, мы предлаг…
€889,000
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Квартира 3 спальни
Канны, Франция
3
186 м²
CANNES OXFORD : Расположен в престижном районе Оксфорда, недалеко от центра города и пляже…
€1,99 млн
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Типы недвижимости в Метрополия Франции
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