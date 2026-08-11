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Квартиры в Иль-де-Франсе, Франция

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68 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Париж, Франция
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 104 м²
🏙️ Элегантная квартира с видом на парк в сердце Парижа 💶 Стоимость: 1 130 000 € 📐 Площад…
$1,31 млн
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Квартира 2 комнаты в Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/6
Париж 17-й округ – Wagram / Pereire – Париж у ваших ног Редкое предложение на рынке! Э…
$493,262
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Квартира 3 спальни в Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Исключительные апартаменты с панорамными видами на Сену и Эйфелеву башню В одном из самых…
Цена по запросу
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TekceTekce
Квартира 5 спален в Париж, Франция
Квартира 5 спален
Париж, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Престижные апартаменты — «Золотой треугольник», Париж Редкое и конфиденциальное предложен…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
✨ Современная квартира в Париже — уют и функциональность в одном пространстве 💶 Цена: 479…
$556,646
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Квартира 3 комнаты в Париж, Франция
Квартира 3 комнаты
Париж, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3
Квартира в Париже с характером старого города 19-й округ | Canal de l’Ourcq — Parc de la …
$697,086
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Квартира 4 спальни в Париж, Франция
Квартира 4 спальни
Париж, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Ультра-премиальный адрес — Париж 16-й округ La Muette • OCDE • Trocadéro В одном из са…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Париж, Франция
Квартира 1 комната
Париж, Франция
Число комнат 1
Площадь 19 м²
Инвестиционная квартира под Airbnb – Pantin  (рядом с Парижем и метро)   Цена: 140 000 € …
$164,035
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Квартира 3 комнаты в Париж, Франция
Квартира 3 комнаты
Париж, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Жить в Париже 16 район — престиж и комфорт каждый день 🇫🇷  📍 Париж 16 (Auteuil) район  🏡 …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Кретей, Франция
Квартира 2 комнаты
Кретей, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция Современный жилой компл…
$262,464
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Квартира 2 комнаты в Плезир, Франция
Квартира 2 комнаты
Плезир, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлага…
$257,990
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Квартира 2 спальни в 30 Distillerie dIsle de France, Франция
Квартира 2 спальни
30 Distillerie dIsle de France, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$176,224
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Квартира 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Квартира 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$81,682
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 3
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$100,622
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Квартира 1 комната в Вилье-Сюр-Марн, Франция
Квартира 1 комната
Вилье-Сюр-Марн, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс состоит из двух корпу…
$233,024
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Квартира 3 комнаты в Нёйи-сюр-Сен, Франция
Квартира 3 комнаты
Нёйи-сюр-Сен, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 8
Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция Новый жилой …
$1,23 млн
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 1
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$88,770
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Квартира 3 спальни в 30 Distillerie dIsle de France, Франция
Квартира 3 спальни
30 Distillerie dIsle de France, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$305,002
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Квартира 2 комнаты в Л’Аи-ле-Роз, Франция
Квартира 2 комнаты
Л’Аи-ле-Роз, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 17
Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция Благоустроенный жилой комплекс вкл…
$352,787
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 16 м²
Этаж 2
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$86,098
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Квартира 1 спальня в 30 Distillerie dIsle de France, Франция
Квартира 1 спальня
30 Distillerie dIsle de France, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$154,921
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Квартира 2 комнаты в 24, Франция
Квартира 2 комнаты
24, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/6
Arboréal Rue Jules Massenet, RUEIL-MALMAISON (92500) FRANCE 4 доступных лота от 2 до 3…
$463,572
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Квартира 3 спальни в 30 Distillerie dIsle de France, Франция
Квартира 3 спальни
30 Distillerie dIsle de France, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$237,224
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$90,513
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Квартира 2 спальни в 30 Distillerie dIsle de France, Франция
Квартира 2 спальни
30 Distillerie dIsle de France, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$168,477
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Квартира 2 комнаты в La Queue en Brie, Франция
Квартира 2 комнаты
La Queue en Brie, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлагает современное …
$252,789
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Квартира 2 комнаты в Ле-Плесси-Робинсон, Франция
Квартира 2 комнаты
Ле-Плесси-Робинсон, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс сост…
$378,663
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Квартира 2 комнаты в Рюэй-Мальмезон, Франция
Квартира 2 комнаты
Рюэй-Мальмезон, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция В комплексе ест…
$354,737
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Квартира 2 спальни в 30 Distillerie dIsle de France, Франция
Квартира 2 спальни
30 Distillerie dIsle de France, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$192,683
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Квартира 4 спальни в 30 Distillerie dIsle de France, Франция
Квартира 4 спальни
30 Distillerie dIsle de France, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$350,510
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Параметры недвижимости в Иль-де-Франсе, Франция

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