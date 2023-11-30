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Франция
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Квартиры в Иль-де-Франс, Франция
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Квартира 5 комнат
Париж, Франция
5
3
260 м²
Details Space 260 m² Rooms 5 Bathrooms 3 Floor …
€4,20 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 4 комнаты
Rueil-Malmaison, Франция
4
87 м²
This apartment is located in Rueil Malmaison, in the heart of the city, a beautiful suburban…
€565,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
4
65 м²
€794,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
4
108 м²
€1,10 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 8 комнат
Париж, Франция
8
355 м²
Франция г.Париж, 16 округ Апартамент с красивым видом Н…
€19,80 млн
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Альфорвилль, Франция
3
67 м²
5
Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция Небольшая рез…
€430,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
La Queue-en-Brie, Франция
2
40 м²
4
Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлагает современное …
€243,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Chatenay-Malabry, Франция
2
44 м²
17
Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция Благоустроенный жилой комплекс вкл…
€339,126
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Plaisir, Франция
2
44 м²
5
Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлага…
€248,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Rueil-Malmaison, Франция
2
43 м²
7
Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция В комплексе ест…
€341,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Кретей, Франция
2
43 м²
5
Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция Современный жилой компл…
€252,300
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Villiers-sur-Marne, Франция
1
32 м²
5
Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс состоит из двух корпу…
€224,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Villiers-sur-Marne, Франция
4
81 м²
4
Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Резиденция выполнена в кл…
€597,776
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Курбевуа, Франция
4
77 м²
6
Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс ка внутри т…
€778,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Le Plessis-Robinson, Франция
2
40 м²
7
Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Здание в неокла…
€299,900
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Rueil-Malmaison, Франция
3
62 м²
5
Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс, окруженный зелен…
€569,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Le Plessis-Robinson, Франция
2
45 м²
7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс сост…
€364,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Курбевуа, Франция
3
73 м²
8
Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция Новый жилой …
€1,12 млн
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Квартира 3 спальни
Париж, Франция
3
635 м²
В полностью охраняемой частной резиденции, двухуровневая квартира в стиле лофт с садом, терр…
€23,63 млн
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Квартира 2 спальни
Париж, Франция
2
2
87 м²
ЭТО НОВАЯ КВАРТИРА НА ЭТАЖ ПРОДАНА. ЕСЛИ ВЫ ПОИСКЕТЕ, ЧТОБЫ КУПИТЬ КВАРТИРУ В ПАРИЖЕ, ОТПРАВ…
€1,26 млн
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Квартира 4 спальни
Париж, Франция
4
3
152 м²
Sought after address, proximity to Parc Monceau. Apartment of 156 sqm (usable space), alone …
€2,39 млн
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Квартира 3 спальни
Париж, Франция
3
100 м²
Этот бывший семинар, расположенный рядом с Arts et Métiers, на первом этаже предлагает семей…
€1,35 млн
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Квартира 4 спальни
Париж, Франция
4
2
98 м²
Left Bank. 15th district. Between Porte de Versailles and Montparnasse-Bienvenue. At the con…
€1,71 млн
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Квартира 3 спальни
Париж, Франция
3
2
79 м²
Here is written a new page, that of an address both Parisian and singular, in the calm o…
€890,000
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Квартира 3 спальни
Париж, Франция
3
3
183 м²
Off - рынок в Париже отремонтированная квартира 183 м2 недалеко от парка Монсо Париж. На бла…
€3,48 млн
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Квартира 4 спальни
Париж, Франция
4
3
156 м²
Выкл - рынок для продажи. Яркая и солнечная 6 - комнатная семейная квартира 156 м2 – Монсо, …
€2,39 млн
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Квартира 4 спальни
Париж, Франция
4
3
118 м²
Мы предлагаем любителям очень хороших номеров эксклюзивные апартаменты с поднятыми открытыми…
€971,400
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Квартира 2 спальни
Париж, Франция
2
58 м²
В двух шагах от звезды между авеню Гош и авеню Фридланд вы найдете эти апартаменты с двумя с…
€1,16 млн
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Квартира 4 спальни
Париж, Франция
4
271 м²
Sectorization Carnot, Sainte Ursule, Fénélon, International Bilingual School. This magnifice…
€3,60 млн
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Квартира 2 спальни
Париж, Франция
2
87 м²
SELTEN - Рядом с площадью Вогезов и монастырем Минимов вы откроете для себя эту прекрасную 4…
€1,70 млн
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Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция
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