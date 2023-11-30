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Квартиры в Иль-де-Франс, Франция

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382 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Париж, Франция
Квартира 5 комнат
Париж, Франция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Details Space 260 m² Rooms 5 Bathrooms 3 Floor …
€4,20 млн
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Квартира 4 комнаты в Rueil-Malmaison, Франция
Квартира 4 комнаты
Rueil-Malmaison, Франция
Комнаты 4
Площадь 87 м²
This apartment is located in Rueil Malmaison, in the heart of the city, a beautiful suburban…
€565,000
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Квартира 4 комнаты в Париж, Франция
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 4
Площадь 65 м²
€794,000
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Квартира 3 спальни в Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
€1,10 млн
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Квартира 8 комнат в Париж, Франция
Квартира 8 комнат
Париж, Франция
Комнаты 8
Площадь 355 м²
Франция г.Париж, 16 округ   Апартамент с красивым видом   Н…
€19,80 млн
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой в Альфорвилль, Франция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Альфорвилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция Небольшая рез…
€430,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в La Queue-en-Brie, Франция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
La Queue-en-Brie, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлагает современное …
€243,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Chatenay-Malabry, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Chatenay-Malabry, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Количество этажей 17
Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция Благоустроенный жилой комплекс вкл…
€339,126
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Plaisir, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Plaisir, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлага…
€248,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Rueil-Malmaison, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Rueil-Malmaison, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция В комплексе ест…
€341,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Кретей, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Кретей, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция Современный жилой компл…
€252,300
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Villiers-sur-Marne, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Villiers-sur-Marne, Франция
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс состоит из двух корпу…
€224,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Villiers-sur-Marne, Франция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Villiers-sur-Marne, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Резиденция выполнена в кл…
€597,776
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Курбевуа, Франция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Курбевуа, Франция
Комнаты 4
Площадь 77 м²
Количество этажей 6
Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс ка внутри т…
€778,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Le Plessis-Robinson, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Le Plessis-Robinson, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 7
Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Здание в неокла…
€299,900
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Rueil-Malmaison, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Rueil-Malmaison, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс, окруженный зелен…
€569,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Le Plessis-Robinson, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Le Plessis-Robinson, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс сост…
€364,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Курбевуа, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Курбевуа, Франция
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Количество этажей 8
Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция Новый жилой …
€1,12 млн
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Квартира 3 спальни в Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
Количество спален 3
Площадь 635 м²
В полностью охраняемой частной резиденции, двухуровневая квартира в стиле лофт с садом, терр…
€23,63 млн
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Квартира 2 спальни в Париж, Франция
Квартира 2 спальни
Париж, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
ЭТО НОВАЯ КВАРТИРА НА ЭТАЖ ПРОДАНА. ЕСЛИ ВЫ ПОИСКЕТЕ, ЧТОБЫ КУПИТЬ КВАРТИРУ В ПАРИЖЕ, ОТПРАВ…
€1,26 млн
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Квартира 4 спальни в Париж, Франция
Квартира 4 спальни
Париж, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Sought after address, proximity to Parc Monceau. Apartment of 156 sqm (usable space), alone …
€2,39 млн
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Квартира 3 спальни в Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Этот бывший семинар, расположенный рядом с Arts et Métiers, на первом этаже предлагает семей…
€1,35 млн
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Квартира 4 спальни в Париж, Франция
Квартира 4 спальни
Париж, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Left Bank. 15th district. Between Porte de Versailles and Montparnasse-Bienvenue. At the con…
€1,71 млн
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Квартира 3 спальни в Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Here is written a new page, that of an address both Parisian and singular, in the calm o…
€890,000
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Квартира 3 спальни в Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Off - рынок в Париже отремонтированная квартира 183 м2 недалеко от парка Монсо Париж. На бла…
€3,48 млн
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Квартира 4 спальни в Париж, Франция
Квартира 4 спальни
Париж, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Выкл - рынок для продажи. Яркая и солнечная 6 - комнатная семейная квартира 156 м2 – Монсо, …
€2,39 млн
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Квартира 4 спальни в Париж, Франция
Квартира 4 спальни
Париж, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Мы предлагаем любителям очень хороших номеров эксклюзивные апартаменты с поднятыми открытыми…
€971,400
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Квартира 2 спальни в Париж, Франция
Квартира 2 спальни
Париж, Франция
Количество спален 2
Площадь 58 м²
В двух шагах от звезды между авеню Гош и авеню Фридланд вы найдете эти апартаменты с двумя с…
€1,16 млн
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Квартира 4 спальни в Париж, Франция
Квартира 4 спальни
Париж, Франция
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Sectorization Carnot, Sainte Ursule, Fénélon, International Bilingual School. This magnifice…
€3,60 млн
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Квартира 2 спальни в Париж, Франция
Квартира 2 спальни
Париж, Франция
Количество спален 2
Площадь 87 м²
SELTEN - Рядом с площадью Вогезов и монастырем Минимов вы откроете для себя эту прекрасную 4…
€1,70 млн
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Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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