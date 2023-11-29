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Квартиры в Нантер (округ), Франция

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5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Rueil-Malmaison, Франция
Квартира 4 комнаты
Rueil-Malmaison, Франция
Комнаты 4
Площадь 87 м²
This apartment is located in Rueil Malmaison, in the heart of the city, a beautiful suburban…
€565,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Rueil-Malmaison, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Rueil-Malmaison, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция В комплексе ест…
€341,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Курбевуа, Франция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Курбевуа, Франция
Комнаты 4
Площадь 77 м²
Количество этажей 6
Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс ка внутри т…
€778,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Rueil-Malmaison, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Rueil-Malmaison, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс, окруженный зелен…
€569,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Курбевуа, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Курбевуа, Франция
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Количество этажей 8
Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция Новый жилой …
€1,12 млн
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Параметры недвижимости в Нантер (округ), Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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