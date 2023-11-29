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Квартиры в Париж, Франция

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208 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Париж, Франция
Квартира 5 комнат
Париж, Франция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Details Space 260 m² Rooms 5 Bathrooms 3 Floor …
€4,20 млн
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Квартира 4 комнаты в Париж, Франция
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 4
Площадь 65 м²
€794,000
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Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни в Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
€1,10 млн
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Квартира 8 комнат в Париж, Франция
Квартира 8 комнат
Париж, Франция
Комнаты 8
Площадь 355 м²
Франция г.Париж, 16 округ   Апартамент с красивым видом   Н…
€19,80 млн
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Квартира 2 спальни в Париж, Франция
Квартира 2 спальни
Париж, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
ЭТО НОВАЯ КВАРТИРА НА ЭТАЖ ПРОДАНА. ЕСЛИ ВЫ ПОИСКЕТЕ, ЧТОБЫ КУПИТЬ КВАРТИРУ В ПАРИЖЕ, ОТПРАВ…
€1,26 млн
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Квартира 4 спальни в Париж, Франция
Квартира 4 спальни
Париж, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Sought after address, proximity to Parc Monceau. Apartment of 156 sqm (usable space), alone …
€2,39 млн
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Квартира 4 спальни в Париж, Франция
Квартира 4 спальни
Париж, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Left Bank. 15th district. Between Porte de Versailles and Montparnasse-Bienvenue. At the con…
€1,71 млн
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Квартира 3 спальни в Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Off - рынок в Париже отремонтированная квартира 183 м2 недалеко от парка Монсо Париж. На бла…
€3,48 млн
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Квартира 4 спальни в Париж, Франция
Квартира 4 спальни
Париж, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Выкл - рынок для продажи. Яркая и солнечная 6 - комнатная семейная квартира 156 м2 – Монсо, …
€2,39 млн
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Квартира 4 спальни в Париж, Франция
Квартира 4 спальни
Париж, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Мы предлагаем любителям очень хороших номеров эксклюзивные апартаменты с поднятыми открытыми…
€971,400
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Квартира 2 спальни в Париж, Франция
Квартира 2 спальни
Париж, Франция
Количество спален 2
Площадь 58 м²
В двух шагах от звезды между авеню Гош и авеню Фридланд вы найдете эти апартаменты с двумя с…
€1,16 млн
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Квартира 4 спальни в Париж, Франция
Квартира 4 спальни
Париж, Франция
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Sectorization Carnot, Sainte Ursule, Fénélon, International Bilingual School. This magnifice…
€3,60 млн
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Квартира 2 спальни в Париж, Франция
Квартира 2 спальни
Париж, Франция
Количество спален 2
Площадь 87 м²
SELTEN - Рядом с площадью Вогезов и монастырем Минимов вы откроете для себя эту прекрасную 4…
€1,70 млн
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Квартира 1 спальня в Париж, Франция
Квартира 1 спальня
Париж, Франция
Количество спален 1
Площадь 67 м²
This magnificent pied à terre is located on avenue Montaigne, on one of the most prestigious…
€2,63 млн
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Квартира 2 спальни в Париж, Франция
Квартира 2 спальни
Париж, Франция
Количество спален 2
Площадь 187 м²
Этот великолепный пестрый - à - terre находится на проспекте Монтень в одном из самых прести…
€6,60 млн
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Квартира 2 спальни в Париж, Франция
Квартира 2 спальни
Париж, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Жизнь в Париже остается привлекательной. Будь то учеба, как Пьед-Терре или телекоммуникация …
€903,000
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Квартира 4 комнаты в Париж, Франция
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 4
Площадь 94 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€1,52 млн
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Квартира 3 комнаты в Париж, Франция
Квартира 3 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  Откройте для себя новую роскошную резиденцию с современн…
€760,000
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Квартира 2 комнаты в Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€577,000
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Квартира 1 комната в Париж, Франция
Квартира 1 комната
Париж, Франция
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€460,000
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Квартира 1 комната в Париж, Франция
Квартира 1 комната
Париж, Франция
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€476,000
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Квартира 4 комнаты в Париж, Франция
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 4
Площадь 92 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€1,25 млн
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Квартира 2 комнаты в Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€560,000
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Квартира 1 комната в Париж, Франция
Квартира 1 комната
Париж, Франция
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€352,000
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Квартира 4 комнаты в Париж, Франция
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 4
Площадь 92 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€1,29 млн
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Квартира 2 комнаты в Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€680,000
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Квартира 3 комнаты в Париж, Франция
Квартира 3 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€1,11 млн
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Квартира 2 комнаты в Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€627,000
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Квартира 2 комнаты в Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€579,000
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Квартира 2 комнаты в Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€633,000
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Параметры недвижимости в Париж, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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