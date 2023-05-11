Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Никосия
  4. Лакатамия

Жильё в Лакатамия, Кипр

10 объектов найдено
Вилла 7 спален в Лакатамия, Кипр
Вилла 7 спален
Лакатамия, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 890 м²
Количество этажей 3
€ 700,000
Вилла 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Количество этажей 2
€ 295,000
Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 80 м²
€ 165,000
Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 92 м²
€ 135,000
Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 92 м²
€ 135,000
Коттедж 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 110 м²
€ 166,000
Квартира 1 комната в Лакатамия, Кипр
Квартира 1 комната
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 66 м²
€ 135,000
Комната 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Комната 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 110 м²
€ 135,000
Квартира 1 комната в Лакатамия, Кипр
Квартира 1 комната
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 63 м²
€ 137,000
Коттедж 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 210,000
Realting.com
Перейти