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Realting.com
Хорватия
Загребская жупания
Жильё в Загребская жупания, Хорватия
Grad Zapresic
25
Запрешич
24
City of Velika Gorica
21
Велика-Горица
15
Самобор
13
Grad Sveta Nedelja
12
Municipality of Rugvica
7
Ястребарско
6
Самобор
4
Opcina Bistra
3
Opcina Stupnik
3
Иванич-Град
3
Grad Dugo Selo
2
Дуго-Село
2
Света Неделя
2
Opcina Klinca Sela
1
Opcina Kriz
1
Opcina Zumberak
1
Свети-Иван-Зелина
1
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110 объектов найдено
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Дом 6 комнат
Lukavec, Хорватия
6 Количество комнат
354 м²
€ 830,000
Новый Загреб, Современный отдельно стоящий семейный дом площадью 354,34 м2 на участке 9 123…
Квартира 2 комнаты
Luznica, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
2/3 Этаж
€ 152,000
I25475 Tina Ujevića
Дом 4 комнаты
Donji Stupnik, Хорватия
4 Количество комнат
113 м²
€ 299,000
I25493 Meglajci
Квартира 3 комнаты
Novaki, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 2
€ 196,000
I25480 Čižmešijina
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат
262 м²
Количество этажей 3
€ 280,000
I25358 Lomnička
Дом 4 комнаты
Novo Selo Okicko, Хорватия
4 Количество комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 235,000
I25366 Станково
Дом 1 ванная
cista Mlaka, Хорватия
1 ванных комнат
228 м²
Количество этажей 1
€ 130,000
I25380 Томиславградская
Квартира 3 комнаты
cista Mlaka, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
3/3 Этаж
€ 198,000
I25373 Улица Ивице Перича
Дом 3 комнаты
Gornji Ostrc, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
159 м²
Количество этажей 2
€ 170,000
I25383 Горни Оштрк
Дом 5 комнат
Gornja Reka, Хорватия
5 Количество комнат
133 м²
€ 150,000
I25169 Йосипа Торбара
Дом 5 комнат
Strmec, Хорватия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
€ 330,000
Святое воскресенье, Красивый отдельный семейный дом 300 м2 на участке 1910 м2. Дом построе…
Дом
Luznica, Хорватия
456 м²
€ 550,000
I25204 Лужничка улица 38
Дом 2 комнаты
Gornja Reka, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 1
€ 350,000
I25164 Горня Река
Квартира 2 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 155,000
Велика Горица, улица Славка Колара Двухкомнатная квартира 59,60м2 на 4 этаже в доме 1989 го…
Квартира 3 комнаты
Самобор, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
1/2 Этаж
€ 244,192
I25202 Улица Златка Цена
Квартира 4 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
1/2 Этаж
€ 279,999
I25134 Костанек
Дом 6 комнат
cista Mlaka, Хорватия
6 Количество комнат
308 м²
Количество этажей 1
€ 650,000
I25019 Улица Драгутина Домянича
Дом
Самобор, Хорватия
600 м²
Количество этажей 2
€ 1,700,000
I24979 Centar
Дом 11 комнат
Иванич-Град, Хорватия
11 Количество комнат
4 ванных комнат
260 м²
€ 389,000
Иванич Град Отдельно стоящее жило-коммерческое здание площадью 260 м2 на земельном участке …
Квартира 3 комнаты
Самобор, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
3/3 Этаж
€ 270,000
I25083 Староградская
Дом 2 комнаты
Дуго-Село, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 78,000
Дуго Село, улица Йосипа Предавац Частный дом площадью 70 м2, 1956 года постройки, на участк…
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
3 Количество комнат
80 м²
2/2 Этаж
€ 174,543
I24974 Плешка
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
4 Количество комнат
97 м²
€ 202,960
I24970 Плешка
Дом 10 комнат
Велика-Горица, Хорватия
10 Количество комнат
520 м²
Количество этажей 2
€ 600,000
I24951 Тина Уевича
Дом 5 комнат
Запрешич, Хорватия
5 Количество комнат
371 м²
€ 375,000
I24896 Улица Илие Грегорича
Дом 2 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
131 м²
Количество этажей 2
€ 137,000
I24356 Botinec
Дом 6 комнат
Kriz, Хорватия
6 Количество комнат
250 м²
€ 165,000
Криж, улица ПригорскаяКрасивый отдельно стоящий дом площадью 250 м2, построенный в 1986 году…
Квартира 4 комнаты
Самобор, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
2/2 Этаж
€ 326,400
I24651 Ulica Zlatka Price
Квартира 2 комнаты
Самобор, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
Количество этажей 2
€ 166,401
I24672 Ulica Zlatka Price
Квартира 4 комнаты
Самобор, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
1/2 Этаж
€ 295,291
I24657 Ulica Zlatka Price
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Параметры недвижимости в Загребская жупания, Хорватия
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