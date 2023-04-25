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Жильё в Загребская жупания, Хорватия

Grad Zapresic
25
Запрешич
24
City of Velika Gorica
21
Велика-Горица
15
Самобор
13
Grad Sveta Nedelja
12
Municipality of Rugvica
7
Ястребарско
6
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110 объектов найдено
Дом 6 комнат в Lukavec, Хорватия
Дом 6 комнат
Lukavec, Хорватия
6 Количество комнат 354 м²
€ 830,000
Новый Загреб, Современный отдельно стоящий семейный дом площадью 354,34 м2 на участке 9 123…
Квартира 2 комнаты в Luznica, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Luznica, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/3 Этаж
€ 152,000
I25475 Tina Ujevića
Дом 4 комнаты в Donji Stupnik, Хорватия
Дом 4 комнаты
Donji Stupnik, Хорватия
4 Количество комнат 113 м²
€ 299,000
I25493 Meglajci
Квартира 3 комнаты в Novaki, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Novaki, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 2
€ 196,000
I25480 Čižmešijina
Дом 5 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат 262 м² Количество этажей 3
€ 280,000
I25358 Lomnička
Дом 4 комнаты в Novo Selo Okicko, Хорватия
Дом 4 комнаты
Novo Selo Okicko, Хорватия
4 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 235,000
I25366 Станково
Дом 1 ванная в cista Mlaka, Хорватия
Дом 1 ванная
cista Mlaka, Хорватия
1 ванных комнат 228 м² Количество этажей 1
€ 130,000
I25380 Томиславградская
Квартира 3 комнаты в cista Mlaka, Хорватия
Квартира 3 комнаты
cista Mlaka, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м² 3/3 Этаж
€ 198,000
I25373 Улица Ивице Перича
Дом 3 комнаты в Gornji Ostrc, Хорватия
Дом 3 комнаты
Gornji Ostrc, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 159 м² Количество этажей 2
€ 170,000
I25383 Горни Оштрк
Дом 5 комнат в Gornja Reka, Хорватия
Дом 5 комнат
Gornja Reka, Хорватия
5 Количество комнат 133 м²
€ 150,000
I25169 Йосипа Торбара
Дом 5 комнат в Strmec, Хорватия
Дом 5 комнат
Strmec, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 330,000
Святое воскресенье, Красивый отдельный семейный дом 300 м2 на участке 1910 м2. Дом построе…
Дом в Luznica, Хорватия
Дом
Luznica, Хорватия
456 м²
€ 550,000
I25204 Лужничка улица 38
Дом 2 комнаты в Gornja Reka, Хорватия
Дом 2 комнаты
Gornja Reka, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 350,000
I25164 Горня Река
Квартира 2 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 155,000
Велика Горица, улица Славка Колара Двухкомнатная квартира 59,60м2 на 4 этаже в доме 1989 го…
Квартира 3 комнаты в Самобор, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Самобор, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 1/2 Этаж
€ 244,192
I25202 Улица Златка Цена
Квартира 4 комнаты в Ivanec Bistranski, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м² 1/2 Этаж
€ 279,999
I25134 Костанек
Дом 6 комнат в cista Mlaka, Хорватия
Дом 6 комнат
cista Mlaka, Хорватия
6 Количество комнат 308 м² Количество этажей 1
€ 650,000
I25019 Улица Драгутина Домянича
Дом в Самобор, Хорватия
Дом
Самобор, Хорватия
600 м² Количество этажей 2
€ 1,700,000
I24979 Centar
Дом 11 комнат в Иванич-Град, Хорватия
Дом 11 комнат
Иванич-Град, Хорватия
11 Количество комнат 4 ванных комнат 260 м²
€ 389,000
Иванич Град Отдельно стоящее жило-коммерческое здание площадью 260 м2 на земельном участке …
Квартира 3 комнаты в Самобор, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Самобор, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м² 3/3 Этаж
€ 270,000
I25083 Староградская
Дом 2 комнаты в Дуго-Село, Хорватия
Дом 2 комнаты
Дуго-Село, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 78,000
Дуго Село, улица Йосипа Предавац Частный дом площадью 70 м2, 1956 года постройки, на участк…
Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
3 Количество комнат 80 м² 2/2 Этаж
€ 174,543
I24974 Плешка
Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
4 Количество комнат 97 м²
€ 202,960
I24970 Плешка
Дом 10 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 10 комнат
Велика-Горица, Хорватия
10 Количество комнат 520 м² Количество этажей 2
€ 600,000
I24951 Тина Уевича
Дом 5 комнат в Запрешич, Хорватия
Дом 5 комнат
Запрешич, Хорватия
5 Количество комнат 371 м²
€ 375,000
I24896 Улица Илие Грегорича
Дом 2 комнаты в Ivanec Bistranski, Хорватия
Дом 2 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 131 м² Количество этажей 2
€ 137,000
I24356 Botinec
Дом 6 комнат в Kriz, Хорватия
Дом 6 комнат
Kriz, Хорватия
6 Количество комнат 250 м²
€ 165,000
Криж, улица ПригорскаяКрасивый отдельно стоящий дом площадью 250 м2, построенный в 1986 году…
Квартира 4 комнаты в Самобор, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Самобор, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 2/2 Этаж
€ 326,400
I24651 Ulica Zlatka Price
Квартира 2 комнаты в Самобор, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Самобор, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² Количество этажей 2
€ 166,401
I24672 Ulica Zlatka Price
Квартира 4 комнаты в Самобор, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Самобор, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 1/2 Этаж
€ 295,291
I24657 Ulica Zlatka Price

Параметры недвижимости в Загребская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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