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Купить недвижимость в Сплит, Хорватия

47 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 161 м²
€ 620,000
Жнян, трехкомнатная квартира площадью 98 м2 с лоджией на южной стороне 43 м2 и восточной тер…
Квартира 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 390,000
Сплит, Город, двухкомнатная уютная квартира 73 м2 на высоком первом этаже 5-этажного дома, о…
Дом 5 комнатв Grad Split, Хорватия
Дом 5 комнат
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 710,000
Сплит, Радуница, двухквартирный дом, цокольный и два этажа, терраса, двор, 2 парковочных мес…
Квартира 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 300,000
Сплит, Бол - двухкомнатная уютная квартира с полезной площадью 64м2 в непосредственной близо…
Дом 2 спальнив Grad Split, Хорватия
Дом 2 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продаем красивый дом с видом на море, расположенный в южной части Сплита. Дом полностью мебл…
Квартира 1 комнатав Grad Split, Хорватия
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 21 м²
€ 200,000
Сплит, Бачвице, двухкомнатная квартира 22м2 с прямым выходом на большую общую террасу на 4 э…
Квартира 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 310,000
Сплит, Трстеник, двухуровневая квартира с двумя спальнями, площадью 78 м2, на 4-м этаже жило…
Квартира 4 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 4 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 Этаж
€ 1,162,000
For sale a luxury apartment of 166 m2 with sea views, located on the second floor of an apar…
Квартира 3 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 Этаж
€ 1,050,000
For sale luxury apartment of 150 m2 with sea views, located on the second floor of a residen…
Вилла 7 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 7 спален
Grad Split, Хорватия
12 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 4,300,000
For sale a spacious, richly equipped villa, located in a quiet location in one of the elite …
Квартира 2 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 1,200,000
Продается роскошная квартира,  расположенная на исключительной локации в историческом ц…
Дом 9 спаленв Grad Split, Хорватия
Дом 9 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,650,000
Продается  мини-отель 4* расположенный в старой части Сплита, в нескольких минутах ходь…
Дом 3 спальнив Grad Split, Хорватия
Дом 3 спальни
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 950,000
EXCLUSIVE AGENCY SALE! For sale is an old stone house, built in the 12th century, located …
Вилла 5 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается новая вилла современной архитектуры, расположенная недалеко от Сплита.  Вилла…
Вилла 3 спальнив Grad Split, Хорватия
Вилла 3 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается роскошная новая вилла, расположенная на холме в пригороде Сплита. Вилла состоит из…
Вилла 5 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,200,000
Продается недавно построенная вилла с четырьмя этажами и бассейном, расположенная в приусаде…
Вилла 5 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,300,000
We mediate in sale of luxurious villa under construction, situated close to Split. It's …
Квартира 4 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 94 м²
€ 210,000
Солин, мы продаем коммерческое помещение 94 м2 на первом этаже жилого дома с огороженным дво…
Квартира 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 2/3 Этаж
€ 700,000
Редкость во дворце Диоклетиана, Сплит Внутри высоких стен дворца Диоклетиана, находящегося п…
Квартира 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 67 м²
€ 280,000
Сплит, Сучидар, трехкомнатная квартира 67,21 м2 с лоджией и балконом, ориентированная с вост…
Квартира 1 комнатав Grad Split, Хорватия
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 229,012
Split, Žnjan, Eastern Party, New Building: One Bedro of 49.21 m2 and Three -Bedroom 81.79 m2…
Квартира 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 379,644
ПОКУПАТЕЛИ НЕ ПЛАТЯТ КОМИССИЮ АГЕНТСТВУ! Сплит, Жнян, восточная часть, новостройка, 145 ква…
Квартира 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 300,000
Локве, Сплит, меблированная комфортабельная квартира с двумя спальнями площадью ок. 80 м2 на…
Дом 4 комнатыв Grad Split, Хорватия
Дом 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м²
€ 350,000
Сплит, Марьян, квартира в доме 96м2 с подвалом 48м2, большой террасой и парковкой. На первом…
Квартира 4 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 149 м²
€ 558,000
Сплит, центр, двухуровневая квартира площадью 149 м2, ориентация север-юг, расположена на 3-…
Квартира 4 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 106 м² 1/3 Этаж
€ 485,000
Изысканная и редкая возможность 4 -комнатная квартира в центре Сплита, 105,76 м2 В центре Сп…
Квартира 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м²
€ 390,000
Сплит, Бачвице, трехкомнатная квартира 85,55 м2 на первом этаже с террасой 19 м2, садом 84 м…
Вилла 4 спальнив Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
5 ванных комнат 260 м²
€ 950,000
Расположение: Сплит Регион Построен: 2019 Аэропорт: 23 км Море: 5 км Центр города: 13 км Пол…
Квартира 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 135,000
Сплит, Грипе, трехкомнатная квартира 70м2 в цокольном этаже жилого дома с пятой частью закры…
Вилла 5 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
5 ванных комнат 582 м²
€ 1,290,000
Расположение: Сплит Центр города: 10 км Море: 7 км Аэропорт: 20 км Интерьер: 585м2 Размер уч…

Параметры недвижимости в Сплит, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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