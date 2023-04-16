Купить дом в Grad Porec, Хорватия

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25 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат
1 300 м²
Количество этажей 3
€ 385,000
POREC Каменный дом с большим садом и жилой площадью 195м2 ISTRIA – ХОРВАТИЯ Немно…
Вилла 2 спальни
Kadumi, Хорватия
2 ванных комнат
242 м²
€ 615,000
Пореч - популярный летний курорт на побережье полуострова Истрия в западной Хорватии. В исто…
Вилла 5 спален
Kadumi, Хорватия
3 ванных комнат
380 м²
€ 665,000
Вилла расположена в тихом месте со всеми удобствами, все же в тихом месте, которое обеспечив…
Вилла 7 спален
Varvari, Хорватия
8 ванных комнат
520 м²
€ 1,100,000
В тихом месте всего в 6 км от центра Пореча и в 3 км от моря, Это красивая недавно построенн…
Вилла 4 спальни
Varvari, Хорватия
4 ванных комнат
170 м²
€ 870,000
Эта современная вилла с бассейном находится в непосредственной близости от Пореча, в 4 км от…
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат
150 м²
€ 620,000
Этот со вкусом оформленный дом состоит из гостиной 150 м2 и сада 650 м2. На первом этаже рас…
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат
165 м²
€ 530,000
Вилла состоит из 3 спален и четырех ванных комнат с жилой площадью 165 м2 на участке 650 м2.…
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
5 ванных комнат
174 м²
€ 740,000
Продается красивая современная вилла в 5 км от центра Пореча в тихом месте. Вилла имеет площ…
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
5 ванных комнат
199 м²
€ 780,000
Роскошная недвижимость Фаркаша продает красивую современную виллу в 5 км от центра Пореча в …
Коттедж 3 спальни
Varvari, Хорватия
2 ванных комнат
225 м²
€ 520,000
Дом на первом этаже общей площадью 225 м2 и просторный сад 1100 м2 состоит из прихожей, кухн…
Вилла 5 спален
Пореч, Хорватия
5 ванных комнат
240 м²
€ 675,000
Вилла с современным дизайном, состоящая из: гостиной, полностью оборудованной кухни с обеден…
Дом 4 спальни
Kadumi, Хорватия
5 ванных комнат
240 м²
€ 575,000
Истрийская каменная вилла с бассейном на продажу, построена в 1930 году, но полностью отремо…
Вилла 5 спален
Пореч, Хорватия
31 ванных комнат
400 м²
€ 920,000
Расположение: Водице, Хорватия Построен: 2008 Аэропорт: 20 км Море: 2 км Центр города: 1 км …
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
21 ванных комнат
240 м²
€ 721,000
Расположение: Порек, Истрия Построен: 2003 Аэропорт: 18 км Море: 7 км Центр города: 8 км…
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат
300 м²
€ 590,000
Эта красивая местная истрийская каменная вилла с панорамным видом на море, построенная в 190…
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат
250 м²
€ 599,000
Продается красивая вилла общей площадью 250 м2 и ландшафтным садом 750 м2 с бассейном. На пе…
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат
160 м²
€ 620,000
Отдельная вилла с бассейном на двух этажах, с общей площадью 160 м2 и 1000 м2 ландшафтного с…
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат
170 м²
€ 630,000
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат
200 м²
€ 635,000
Мы продаем уникальную истрийскую виллу с бассейном общей площадью 200 м2, расположенную на д…
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат
169 м²
€ 515,000
Дом был построен в 1740 году и полностью отремонтирован в 1994 году и украшен стильной антик…
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
2 ванных комнат
180 м²
€ 470,000
Вилла расположена на двух этажах общей площадью 180 м2 и ландшафтным садом общей площадью 66…
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат
170 м²
€ 520,000
Продается деревенская истрийская вилла с бассейном, полностью окруженным природой в изолиров…
Дом 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат
181 м²
€ 570,000
Дом с бассейном расположен в просторном саду 990 м2. Дом расположен на двух этажах, общей пл…
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат
187 м²
€ 650,000
In a very attractive location, only 70m from the sea and the beautiful beaches of Poreč, lux…
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат
146 м²
€ 595,000
Мы продаем красивый дом с бассейном современного дизайна в одной из самых красивых частей По…
Параметры недвижимости в Grad Porec, Хорватия
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