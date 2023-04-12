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Беларусь
Таунхаусы
Продажа таунхаусов в Беларуси
Боровлянский сельский Совет
91
Колодищанский сельский Совет
188
Могилёв
38
Мухавецкий сельский Совет
194
Ждановичский сельский Совет
101
Колодищи
116
Барановичи
33
Слуцк
40
Папернянский сельский Совет
88
Лида
44
Озерицко-Слободской сельский Совет
72
Петришковский сельский Совет
86
Фанипольский сельский Совет
20
Острошицко-Городокский сельский Совет
77
Раковский сельский Совет
75
Боровляны
41
Заболотский сельский Совет
57
Мотыкальский сельский Совет
76
Кобрин
32
Молодечно
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41 объект найдено
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Таунхаус
Минск, Беларусь
100 м²
€ 70,536
Таунхаус в черте Минска в 10 минутах ходьбы от станции метро Малиновка (по документам кварти…
Таунхаус
Минск, Беларусь
162 м²
€ 123,576
Продается просторный 2-уровневый таунхаус 2021 г.п. в одном из самых востребован…
Таунхаус
Минск, Беларусь
157 м²
€ 109,011
Таунхаус для круглогодичного проживания 2022г.п. г.Минск ул.Степнская, Партизанс…
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
230 м²
€ 154,814
Высота потолка более 3 метров.На трёх этажах размещены 4 жилых комнаты, кухня сгостинной.5 с…
Таунхаус
Минск, Беларусь
271 м²
€ 201,533
Продажа таун-хауса Кольцова пер.4. Продажа 4-комнатной квартиры в сблокированном коттедже. П…
Таунхаус
Колодищи, Беларусь
180 м²
€ 192,372
Продажа таун-хауса в Колодищах( д. Сухорукие ул. Куйбышева). Продается часть коттеджа в уютн…
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
155 м²
€ 109,927
2/2 этажного дома. Силикатные блоки, площадь 155 / 79 / 15 м2, терраса, есть телефон, сан/уз…
Таунхаус
Гродно, Беларусь
115 м²
€ 81,895
В продаже таунхаус на ул. Богушевской (микрорайон Заболоть). Характеристики объекта: Таунхау…
Таунхаус 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат
115 м²
Количество этажей 2
€ 81,895
В продаже таунхаус на ул. Богушевской (микрорайон Заболоть). Характеристики объекта: Таунха…
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 251,916
Продаётся современный премиальный Танхаус в престижном закрытом Жилом Комплексе &l…
Таунхаус
Сонечный, Беларусь
332 м²
€ 334,361
Авторский дизайн! Предложение для тех, кто предпочитает комфорт! Продается 4-уровневый 5-ком…
Таунхаус
Смолевичи, Беларусь
102 м²
€ 49,467
Продается двух-уровневая квартира в таунхаусе! Современная коттеджная застройка города…
Таунхаус
Минск, Беларусь
110 м²
€ 99,850
Таунхаус в стиле шале для круглогодичного проживания 2022г.п. г.Минск ул.Тяпинского, Озерищ…
Таунхаус
Тарасово, Беларусь
283 м²
€ 228,923
Таунхаус расположен в экологически чистом районе, элитном и комфортном посёлке Тарасово (1 к…
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
233 м²
€ 132,828
Прекрасное место для отдыха и загородной жизни! Центральные коммуникации, удобные подъездные…
Таунхаус
Бобруйск, Беларусь
397 м²
€ 155,730
Продается отличный таунхаус(квартира) под ремонт в престижном районе Бобруйск. Могилевская о…
Таунхаус
Гродно, Беларусь
115 м²
€ 82,170
В продаже таунхаус на ул. Богушовской (мк-рн Заболоть). Характеристики объекта: Таунхаус сос…
Таунхаус 1 ванная
Гродно, Беларусь
1 ванных комнат
115 м²
Количество этажей 2
€ 82,170
В продаже таунхаус на ул. Богушовской (мк-рн Заболоть). Характеристики объекта: Таунхаус со…
Таунхаус
Могилёв, Беларусь
647 м²
€ 366,423
Продажа двухэтажного танхауса по ул. Сурганова в живописном районе Печерского ле…
Таунхаус
Минск, Беларусь
478 м²
Цена по запросу
Продажа 4-х этажного таунхауса с подвалом и гаражом пер. Корженевского, 8А Площадь 253/131/6…
Таунхаус
Минск, Беларусь
175 м²
€ 105,255
Продаётся современный просторный таунхаус с достойной фактической пло…
Таунхаус
Брест, Беларусь
149 м²
€ 75,117
Лот 6551. Присматриваете себе таунхаус на 2 собственника? Без проходных дворов, с полноценно…
Таунхаус
Минск, Беларусь
272 м²
€ 319,704
Эксклюзивная квартира в жилом комплексе с закрытой территорией в живописном месте с видом на…
Таунхаус
Тарасово, Беларусь
205 м²
€ 247,335
Продается таунхаус в д. Тарасово по адресу ул. Ратомская, д.1А - 10 минут на транспорте до с…
Таунхаус
Вишнёвка, Беларусь
117 м²
€ 62,292
Продаётся 4-хкомнатная квартира в двух уровнях, в блокированном жилом доме, в аг. Вишнёвка, …
Таунхаус
Орша, Беларусь
137 м²
€ 59,544
Таунхаус
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
569 м²
€ 183,211
Уникальное предложение! Дом на столько большой, что позволяет сделать из него что Вашей душе…
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
110 м²
€ 89,774
Уникальное предложение в Боровлянах с индивидуальным проектом всего 730 у.е. за квадрат! Уча…
Таунхаус
Минск, Беларусь
131 м²
€ 373,751
Продается стильная квартира с качественным дизайнерским ремонтом в малоэтажном доме &n…
Таунхаус
Лесковка, Беларусь
162 м²
€ 137,409
Продается два современных таунхауса с зеркальной планировкой, расположенных на общем участке…
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