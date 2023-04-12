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Продажа таунхаусов в Беларуси

Боровлянский сельский Совет
91
Колодищанский сельский Совет
188
Могилёв
38
Мухавецкий сельский Совет
194
Ждановичский сельский Совет
101
Колодищи
116
Барановичи
33
Слуцк
40
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41 объект найдено
Таунхаусв Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
100 м²
€ 70,536
Таунхаус в черте Минска в 10 минутах ходьбы от станции метро Малиновка (по документам кварти…
Таунхаусв Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
162 м²
€ 123,576
Продается просторный 2-уровневый таунхаус 2021 г.п.  в одном из  самых востребован…
Таунхаусв Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
157 м²
€ 109,011
Таунхаус  для круглогодичного проживания 2022г.п. г.Минск ул.Степнская, Партизанс…
Таунхаусв Боровляны, Беларусь
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
230 м²
€ 154,814
Высота потолка более 3 метров.На трёх этажах размещены 4 жилых комнаты, кухня сгостинной.5 с…
Таунхаусв Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
271 м²
€ 201,533
Продажа таун-хауса Кольцова пер.4. Продажа 4-комнатной квартиры в сблокированном коттедже. П…
Таунхаусв Колодищи, Беларусь
Таунхаус
Колодищи, Беларусь
180 м²
€ 192,372
Продажа таун-хауса в Колодищах( д. Сухорукие ул. Куйбышева). Продается часть коттеджа в уютн…
Таунхаусв Боровляны, Беларусь
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
155 м²
€ 109,927
2/2 этажного дома. Силикатные блоки, площадь 155 / 79 / 15 м2, терраса, есть телефон, сан/уз…
Таунхаусв Гродно, Беларусь
Таунхаус
Гродно, Беларусь
115 м²
€ 81,895
В продаже таунхаус на ул. Богушевской (микрорайон Заболоть). Характеристики объекта: Таунхау…
Таунхаус 4 комнатыв Гродно, Беларусь
Таунхаус 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат 115 м² Количество этажей 2
€ 81,895
В продаже таунхаус на ул. Богушевской (микрорайон Заболоть). Характеристики объекта: Таунха…
Таунхаусв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 251,916
Продаётся современный премиальный Танхаус в престижном закрытом Жилом Комплексе &l…
Таунхаусв Сонечный, Беларусь
Таунхаус
Сонечный, Беларусь
332 м²
€ 334,361
Авторский дизайн! Предложение для тех, кто предпочитает комфорт! Продается 4-уровневый 5-ком…
Таунхаусв Смолевичи, Беларусь
Таунхаус
Смолевичи, Беларусь
102 м²
€ 49,467
Продается двух-уровневая квартира в таунхаусе! Современная коттеджная застройка города…
Таунхаусв Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
110 м²
€ 99,850
Таунхаус в стиле шале для круглогодичного проживания 2022г.п. г.Минск ул.Тяпинского, Озерищ…
Таунхаусв Тарасово, Беларусь
Таунхаус
Тарасово, Беларусь
283 м²
€ 228,923
Таунхаус расположен в экологически чистом районе, элитном и комфортном посёлке Тарасово (1 к…
Таунхаусв Боровляны, Беларусь
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
233 м²
€ 132,828
Прекрасное место для отдыха и загородной жизни! Центральные коммуникации, удобные подъездные…
Таунхаусв Бобруйск, Беларусь
Таунхаус
Бобруйск, Беларусь
397 м²
€ 155,730
Продается отличный таунхаус(квартира) под ремонт в престижном районе Бобруйск. Могилевская о…
Таунхаусв Гродно, Беларусь
Таунхаус
Гродно, Беларусь
115 м²
€ 82,170
В продаже таунхаус на ул. Богушовской (мк-рн Заболоть). Характеристики объекта: Таунхаус сос…
Таунхаус 1 ваннаяв Гродно, Беларусь
Таунхаус 1 ванная
Гродно, Беларусь
1 ванных комнат 115 м² Количество этажей 2
€ 82,170
В продаже таунхаус на ул. Богушовской (мк-рн Заболоть). Характеристики объекта: Таунхаус со…
Таунхаусв Могилёв, Беларусь
Таунхаус
Могилёв, Беларусь
647 м²
€ 366,423
Продажа  двухэтажного танхауса по ул. Сурганова в живописном  районе Печерского ле…
Таунхаусв Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
478 м²
Цена по запросу
Продажа 4-х этажного таунхауса с подвалом и гаражом пер. Корженевского, 8А Площадь 253/131/6…
Таунхаусв Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
175 м²
€ 105,255
 Продаётся современный  просторный таунхаус с достойной фактической  пло…
Таунхаусв Брест, Беларусь
Таунхаус
Брест, Беларусь
149 м²
€ 75,117
Лот 6551. Присматриваете себе таунхаус на 2 собственника? Без проходных дворов, с полноценно…
Таунхаусв Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
272 м²
€ 319,704
Эксклюзивная квартира в жилом комплексе с закрытой территорией в живописном месте с видом на…
Таунхаусв Тарасово, Беларусь
Таунхаус
Тарасово, Беларусь
205 м²
€ 247,335
Продается таунхаус в д. Тарасово по адресу ул. Ратомская, д.1А - 10 минут на транспорте до с…
Таунхаусв Вишнёвка, Беларусь
Таунхаус
Вишнёвка, Беларусь
117 м²
€ 62,292
Продаётся 4-хкомнатная квартира в двух уровнях, в блокированном жилом доме, в аг. Вишнёвка, …
Таунхаусв Орша, Беларусь
Таунхаус
Орша, Беларусь
137 м²
€ 59,544
Таунхаусв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
569 м²
€ 183,211
Уникальное предложение! Дом на столько большой, что позволяет сделать из него что Вашей душе…
Таунхаусв Боровляны, Беларусь
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
110 м²
€ 89,774
Уникальное предложение в Боровлянах с индивидуальным проектом всего 730 у.е. за квадрат! Уча…
Таунхаусв Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
131 м²
€ 373,751
Продается стильная квартира с качественным дизайнерским ремонтом в малоэтажном  доме &n…
Таунхаусв Лесковка, Беларусь
Таунхаус
Лесковка, Беларусь
162 м²
€ 137,409
Продается два современных таунхауса с зеркальной планировкой, расположенных на общем участке…

Параметры недвижимости в Беларуси

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