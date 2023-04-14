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Купить квартиру в Смолевичский район, Беларусь
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61 объект найдено
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Квартира 4 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат
87 м²
2/3 Этаж
€ 45,374
Просторная 4-к квартира в аг. Слобода Адрес: аг. Слобода, ул. Машерова, д. 19 - …
Квартира 3 комнаты
Заречье, Беларусь
3 Количество комнат
69 м²
1/2 Этаж
€ 34,463
Просторная квартира с отличной планировкой и большой кухней Адрес: д. Заречье, ул. Центральн…
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
1/1 Этаж
€ 29,007
Отличное место для Вашего дома! Тишина и покой и чистый воздух вокру. Адрес: Смолевичи, ул. …
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат
64 м²
4/5 Этаж
€ 41,373
Супер предложение!!! Новый перспективный район в городе-спутнике! Дом, в котором нет социаль…
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
6/9 Этаж
€ 39,009
Только для Вас!Прекрасное предложение! Современная просторная, светлая и очень уютная 2- ком…
Квартира 2 комнаты
Станок-Водица, Беларусь
2 Количество комнат
57 м²
1/1 Этаж
€ 9,002
Продаётся двухкомнатная квартира в прекрасном месте! Адрес: д. Станок-Водица, пер. Заводской…
Квартира 3 комнаты
Кленник, Беларусь
3 Количество комнат
58 м²
1/2 Этаж
€ 15,004
Трехкомнатная квартира в агрогородке Кленник Адрес: аг. Кленник, ул. Торговая ❤…
Квартира 1 комната
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
5/5 Этаж
€ 41,828
Продаётся светлая и уютная 1-комнатная квартира c евроремонтом в аг. Слобода, …
Квартира 3 комнаты
Заречье, Беларусь
3 Количество комнат
69 м²
1/2 Этаж
€ 36,281
Просторная квартира с отличной планировкой и большой кухней Адрес: д. Заречье, ул. Центральн…
Квартира 3 комнаты
Усяжский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
49 м²
1/1 Этаж
€ 19,095
Продается 3-комнатная квартира в тихом, спокойном и красивом месте в д. Каменка, ул. Св…
Квартира 1 комната
Смолевичи, Беларусь
1 Количество комнат
36 м²
4/5 Этаж
€ 37,463
Продается квартира в г. Смолевичи. По техпаспорту 1-комнатная квартира, перепланированная в…
Квартира 1 комната
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
39 м²
1/4 Этаж
€ 30,462
Продается однокомнатная квартира в аг. Слобода, ул. Машерова, д. 18. Квартира расположена на…
Квартира
Заболотский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 35,372
Продажа квартиры в блокированном жилом доме в д. Гончаровка в 18 км от Минска, Минская…
Квартира 2 комнаты
Заболотский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
1/1 Этаж
€ 35,372
Продажа квартиры в блокированном жилом доме в д. Гончаровка в 18 км от Минска, Минская…
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
5/5 Этаж
€ 33,644
КВАРТИРА: Общая площадь квартиры 45.2 м2, жилая – 29.2 м2, площадь кухни &n…
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
1/1 Этаж
€ 31,735
Отличное место для Вашего дома! Тишина и покой и чистый воздух вокруг. Адрес: Смолевичи, ул.…
Квартира 1 комната
Усяж, Беларусь
1 Количество комнат
38 м²
3/4 Этаж
€ 20,914
Продается 1-комнатная квартира в тихом, спокойном и красивом поселке Усяж! Общая площадь - 3…
Квартира 1 комната
Смолевичи, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
4/5 Этаж
€ 31,735
Продаётся однокомнатная квартира в г. Смолевичи- экологически район. Налажено транспортное с…
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
3 Количество комнат
66 м²
3/4 Этаж
€ 39,009
Трехкомнатная квартира в г. Смолевичи. Адрес: Смолевичи, пер. Слесарный, д. 8. ❤️Трехкомнатн…
Квартира 1 комната
Смолевичи, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
2/5 Этаж
€ 35,463
Продаётся большая однокомнатная квартира с отличным ремонтом в новом кирпи…
Квартира 3 комнаты
Кривая Берёза, Беларусь
3 Количество комнат
64 м²
1/2 Этаж
€ 29,098
Продается 3-комнатная квартира на первом этаже в 2-этажном кирпичном дом…
Квартира 4 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат
87 м²
2/3 Этаж
€ 45,374
Просторная 4-к квартира в аг. Слобода Адрес: аг. Слобода, ул. Машерова, д. 19 - …
Квартира 3 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
72 м²
1/3 Этаж
€ 51,830
Продается трёхкомнатная квартира в аг. Слобода. Дом панельного типа, три этажа. В доме всего…
Квартира 1 комната
Смолевичи, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
2/5 Этаж
€ 31,826
Продаём однокомнатную квартиру в укромном уголке Смолевич! ул.Пионерская,4 Дом 2013 года пос…
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат
73 м²
6/9 Этаж
€ 43,647
Электродом: Жилье будущего! Особенностью этого дома является то, что дом запитан только элек…
Квартира 2 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
61 м²
4/8 Этаж
€ 68,107
Полностью готовая к проживанию двухкомнатная квартира для комфортной жизни в ближайшем…
Квартира 3 комнаты
Зелёный Бор, Беларусь
3 Количество комнат
71 м²
1/2 Этаж
€ 18,095
Продажа 3х комнатной квартиры в г.п. Зелёный Бор. Окна ПВХ, натяжные потолки, ремонт не зако…
Квартира 2 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
57 м²
3/8 Этаж
€ 52,649
Уютная, теплая двухкомнатная квартира для комфортной жизни в ближайшем пригороде г. Ми…
Квартира 2 комнаты
Зелёный Бор, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
2/2 Этаж
€ 14,549
Продаётся 2х комнатная квартира. Готова к проживанию. Окна ПВХ, натяжные потолки. Остаётся к…
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат
54 м²
1/2 Этаж
€ 28,188
Продается 2-ком квартира в блокированном жилом доме с участком 8,3 сотки. Квартира полностью…
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Параметры недвижимости в Смолевичский район, Беларусь
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