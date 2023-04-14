Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Смолевичский район
  5. Квартиры

Купить квартиру в Смолевичский район, Беларусь

Смолевичи
23
Озерицко-Слободской сельский Совет
9
Усяжский сельский Совет
9
Плисский сельский Совет
6
Драчковский сельский Совет
5
Заболотский сельский Совет
4
Жодинский сельский Совет
2
Курганский сельский Совет
1
Квартира В архив
Очистить
61 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 87 м² 2/3 Этаж
€ 45,374
Просторная 4-к квартира в аг. Слобода Адрес: аг. Слобода, ул. Машерова, д. 19  -  …
Квартира 3 комнатыв Заречье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Заречье, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 1/2 Этаж
€ 34,463
Просторная квартира с отличной планировкой и большой кухней Адрес: д. Заречье, ул. Центральн…
Квартира 2 комнатыв Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 1/1 Этаж
€ 29,007
Отличное место для Вашего дома! Тишина и покой и чистый воздух вокру. Адрес: Смолевичи, ул. …
Квартира 2 комнатыв Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат 64 м² 4/5 Этаж
€ 41,373
Супер предложение!!! Новый перспективный район в городе-спутнике! Дом, в котором нет социаль…
Квартира 2 комнатыв Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 6/9 Этаж
€ 39,009
Только для Вас!Прекрасное предложение! Современная просторная, светлая и очень уютная 2- ком…
Квартира 2 комнатыв Станок-Водица, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Станок-Водица, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 1/1 Этаж
€ 9,002
Продаётся двухкомнатная квартира в прекрасном месте! Адрес: д. Станок-Водица, пер. Заводской…
Квартира 3 комнатыв Кленник, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кленник, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 1/2 Этаж
€ 15,004
Трехкомнатная квартира в агрогородке Кленник  Адрес: аг. Кленник, ул. Торговая   ❤…
Квартира 1 комнатав Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 5/5 Этаж
€ 41,828
Продаётся светлая и уютная 1-комнатная квартира c евроремонтом в аг. Слобода, …
Квартира 3 комнатыв Заречье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Заречье, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 1/2 Этаж
€ 36,281
Просторная квартира с отличной планировкой и большой кухней Адрес: д. Заречье, ул. Центральн…
Квартира 3 комнатыв Усяжский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Усяжский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 49 м² 1/1 Этаж
€ 19,095
Продается 3-комнатная квартира в тихом, спокойном и красивом месте в д. Каменка, ул. Св…
Квартира 1 комнатав Смолевичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Смолевичи, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 4/5 Этаж
€ 37,463
Продается квартира в г. Смолевичи. По техпаспорту 1-комнатная квартира, перепланированная в…
Квартира 1 комнатав Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 1/4 Этаж
€ 30,462
Продается однокомнатная квартира в аг. Слобода, ул. Машерова, д. 18. Квартира расположена на…
Квартирав Заболотский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Заболотский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 35,372
Продажа квартиры в блокированном жилом доме  в д. Гончаровка в 18 км от Минска, Минская…
Квартира 2 комнатыв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заболотский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 1/1 Этаж
€ 35,372
Продажа квартиры в блокированном жилом доме  в д. Гончаровка в 18 км от Минска, Минская…
Квартира 2 комнатыв Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 5/5 Этаж
€ 33,644
КВАРТИРА: Общая площадь квартиры 45.2 м2, жилая – 29.2 м2, площадь кухни &n…
Квартира 2 комнатыв Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 1/1 Этаж
€ 31,735
Отличное место для Вашего дома! Тишина и покой и чистый воздух вокруг. Адрес: Смолевичи, ул.…
Квартира 1 комнатав Усяж, Беларусь
Квартира 1 комната
Усяж, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 3/4 Этаж
€ 20,914
Продается 1-комнатная квартира в тихом, спокойном и красивом поселке Усяж! Общая площадь - 3…
Квартира 1 комнатав Смолевичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Смолевичи, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 4/5 Этаж
€ 31,735
Продаётся однокомнатная квартира в г. Смолевичи- экологически район. Налажено транспортное с…
Квартира 3 комнатыв Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 3/4 Этаж
€ 39,009
Трехкомнатная квартира в г. Смолевичи. Адрес: Смолевичи, пер. Слесарный, д. 8. ❤️Трехкомнатн…
Квартира 1 комнатав Смолевичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Смолевичи, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 2/5 Этаж
€ 35,463
Продаётся большая  однокомнатная квартира   с отличным ремонтом в новом кирпи…
Квартира 3 комнатыв Кривая Берёза, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кривая Берёза, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 1/2 Этаж
€ 29,098
     Продается 3-комнатная квартира на первом этаже в 2-этажном кирпичном дом…
Квартира 4 комнатыв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 87 м² 2/3 Этаж
€ 45,374
Просторная 4-к квартира в аг. Слобода Адрес: аг. Слобода, ул. Машерова, д. 19  -  …
Квартира 3 комнатыв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 72 м² 1/3 Этаж
€ 51,830
Продается трёхкомнатная квартира в аг. Слобода. Дом панельного типа, три этажа. В доме всего…
Квартира 1 комнатав Смолевичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Смолевичи, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 2/5 Этаж
€ 31,826
Продаём однокомнатную квартиру в укромном уголке Смолевич! ул.Пионерская,4 Дом 2013 года пос…
Квартира 2 комнатыв Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат 73 м² 6/9 Этаж
€ 43,647
Электродом: Жилье будущего! Особенностью этого дома является то, что дом запитан только элек…
Квартира 2 комнатыв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 61 м² 4/8 Этаж
€ 68,107
Полностью готовая к проживанию двухкомнатная квартира  для комфортной жизни в ближайшем…
Квартира 3 комнатыв Зелёный Бор, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Зелёный Бор, Беларусь
3 Количество комнат 71 м² 1/2 Этаж
€ 18,095
Продажа 3х комнатной квартиры в г.п. Зелёный Бор. Окна ПВХ, натяжные потолки, ремонт не зако…
Квартира 2 комнатыв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 3/8 Этаж
€ 52,649
Уютная, теплая двухкомнатная квартира  для комфортной жизни в ближайшем пригороде г. Ми…
Квартира 2 комнатыв Зелёный Бор, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Зелёный Бор, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 2/2 Этаж
€ 14,549
Продаётся 2х комнатная квартира. Готова к проживанию. Окна ПВХ, натяжные потолки. Остаётся к…
Квартира 2 комнатыв Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 1/2 Этаж
€ 28,188
Продается 2-ком квартира в блокированном жилом доме с участком 8,3 сотки. Квартира полностью…

Параметры недвижимости в Смолевичский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти