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Дома в Оршанский район, Беларусь

Орша
87
Бабиничский сельский Совет
7
Андреевщинский сельский Совет
4
Высоковский сельский Совет
3
114 объектов найдено
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 48 м²
€ 18,240
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 32 м²
€ 7,935
Дом в Устенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Устенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
€ 15,048
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 178 м²
€ 45,510
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 36 м²
€ 15,504
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 52 м²
€ 22,801
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 41 м²
€ 15,504
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 64 м²
€ 14,592
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 95 м²
€ 12,768
Дом в Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
€ 10,032
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 80 м²
€ 21,888
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 60 м²
€ 22,801
Дом в Бабиничи, Беларусь
Дом
Бабиничи, Беларусь
Площадь 106 м²
€ 61,105
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 127 м²
€ 20,520
Дом в Крапивенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крапивенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
€ 9,120
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 81 м²
€ 29,185
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 66 м²
€ 33,745
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 39 м²
€ 13,224
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 80 м²
€ 27,361
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 183 м²
€ 91,202
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 66 м²
€ 25,537
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 93 м²
€ 45,601
Дом в Андреевщина, Беларусь
Дом
Андреевщина, Беларусь
Площадь 150 м²
€ 31,921
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 144 м²
€ 45,601
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 289 м²
€ 38,305
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
€ 9,576
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 448 м²
€ 319,207
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 79 м²
€ 51,894
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 85 м²
€ 72,962
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 44 м²
€ 10,032

Параметры недвижимости в Оршанский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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