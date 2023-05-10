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Оршанский район
Дома
Дома в Оршанский район, Беларусь
Орша
87
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4
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Дом
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114 объектов найдено
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Дом
Орша, Беларусь
48 м²
€ 18,240
Дом
Орша, Беларусь
32 м²
€ 7,935
Дом
Устенский сельский Совет, Беларусь
68 м²
€ 15,048
Дом
Орша, Беларусь
178 м²
€ 45,510
Дом
Орша, Беларусь
36 м²
€ 15,504
Дом
Орша, Беларусь
52 м²
€ 22,801
Дом
Орша, Беларусь
41 м²
€ 15,504
Дом
Орша, Беларусь
64 м²
€ 14,592
Дом
Орша, Беларусь
95 м²
€ 12,768
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
€ 10,032
Дом
Орша, Беларусь
80 м²
€ 21,888
Дом
Орша, Беларусь
60 м²
€ 22,801
Дом
Бабиничи, Беларусь
106 м²
€ 61,105
Дом
Орша, Беларусь
127 м²
€ 20,520
Дом
Крапивенский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 9,120
Дом
Орша, Беларусь
81 м²
€ 29,185
Дом
Орша, Беларусь
66 м²
€ 33,745
Дом
Орша, Беларусь
39 м²
€ 13,224
Дом
Орша, Беларусь
80 м²
€ 27,361
Коттедж
Орша, Беларусь
183 м²
€ 91,202
Дом
Орша, Беларусь
66 м²
€ 25,537
Дом
Орша, Беларусь
93 м²
€ 45,601
Дом
Андреевщина, Беларусь
150 м²
€ 31,921
Дом
Орша, Беларусь
144 м²
€ 45,601
Коттедж
Орша, Беларусь
289 м²
€ 38,305
Дом
Орша, Беларусь
€ 9,576
Коттедж
Орша, Беларусь
448 м²
€ 319,207
Дом
Орша, Беларусь
79 м²
€ 51,894
Дом
Орша, Беларусь
85 м²
€ 72,962
Дом
Орша, Беларусь
44 м²
€ 10,032
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Параметры недвижимости в Оршанский район, Беларусь
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