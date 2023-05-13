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Жильё в Мачулищи, Беларусь

44 объекта найдено
Студия 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Студия 1 комната
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/5
€ 29,889
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
€ 42,421
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/5
€ 44,200
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 4/5
€ 54,842
Квартира 3 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 3/5
€ 53,840
Продаются квартиры в новостройке ЖК «Соколиный край» – это комфортный и ую…
Квартира 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
€ 34,964
Продаются квартиры в новостройке ЖК «Соколиный край» – это комфортный и ую…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
€ 42,963
Продаются квартиры в новостройке ЖК «Соколиный край» – это комфортный и ую…
Квартира 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/5
€ 26,006
Продаются квартиры в новостройке ЖК «Соколиный край» – это комфортный и ую…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж 5/5
€ 45,278
Лови момент. Развитая инфраструктура. Рядом лес - грибы, ягоды, зайчики, вечерние прогулки н…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
€ 43,957
Мечтаете жить за городом в полном комфорте? Тогда Соколиный край - это именно то место. ЖК &…
Квартира 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/5
€ 24,491
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Возможн…
Квартира 3 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
€ 52,414
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Возможн…
Квартира 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/5
€ 24,297
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Возможн…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж 4/5
€ 46,543
Продаются квартиры с большими кухнями ЖК «Соколиный край» – это комфортный…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
€ 40,517
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/5
€ 24,491
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/5
€ 24,297
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/5
€ 33,313
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/5
€ 42,906
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
€ 42,906
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
€ 42,906
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/5
€ 25,792
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/5
€ 25,792
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/5
€ 25,587
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 3 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
€ 56,914
Продается просторная трёхкомнатная квартира в строящемся ЖК Соколиный край в Мачулищах! Всег…
Квартира 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/5
€ 24,524
Бесплатно для Вас: подбор вариантов квартиры; консультации по ипотеке. ЖК «Соколиный к…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 2/5
€ 43,831
Бесплатно для Вас: подбор вариантов квартиры; консультации по ипотеке. ЖК «Соколиный к…
Квартира 3 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 2/5
€ 54,561
Самое выгодное предложение! ЖК "Соколиный край" - идеальное место для жизни. мало…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
€ 43,155
Самое выгодное предложение! ЖК "Соколиный край" - идеальное место для жизни. мало…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 4/5
€ 43,957
Мечтаешь жить вдали от городской суеты? Лови момент! ЖК "Соколиный край" - твой ма…

Параметры недвижимости в Мачулищи, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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