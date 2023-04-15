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  4. Кобринский район

Купить недвижимость в Кобринский район, Беларусь

Кобрин
67
Буховичский сельский Совет
15
Хидринский сельский Совет
8
Батчинский сельский Совет
4
Дивинский сельский Совет
3
Киселевецкий сельский Совет
3
Залесский сельский Совет
2
Тевельский сельский Совет
2
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105 объектов найдено
Квартирав Кобрин, Беларусь
Квартира
Кобрин, Беларусь
74 м²
€ 15,291
Продаётся выделенная трёхкомнатная квартира в блокированном жилом доме (часть дома) в г. Коб…
Квартира 3 комнатыв Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 2/5 Этаж
€ 33,478
Продаётся уютная и светлая трёхкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Дзержинского.   Кв…
Квартира 3 комнатыв Большие Лепесы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большие Лепесы, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 5/5 Этаж
€ 28,954
Продаётся просторная и светлая трёхкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Калинина.   Ра…
Домв Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
96 м²
€ 29,859
Продаётся жилой дом в пригороде г. Кобрина в д. Большие Лепесы.    Дом одноэтажный…
Квартира 3 комнатыв Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 2/5 Этаж
€ 25,335
Продаётся светлая и уютная трёхкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Маршала Жукова.   …
Квартира 2 комнатыв Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2 Количество комнат 34 м² 2/2 Этаж
€ 17,192
Продается небольшая уютная двухкомнатная квартира в центре г. Кобрин на ул. Маршала Жукова. …
Квартира 3 комнатыв Большие Лепесы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большие Лепесы, Беларусь
3 Количество комнат 59 м² 2/5 Этаж
€ 17,644
Продаётся уютная трёхкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Настасича.   Квартира распол…
Квартира 2 комнатыв Большие Лепесы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Большие Лепесы, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 18,096
Продаётся уютная двухкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Калинина. Расположенная на комфор…
Квартира 2 комнатыв Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 3/5 Этаж
€ 24,430
Продаётся уютная и светлая двухкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Дзержинского. Расположе…
Квартира 3 комнатыв Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 3/5 Этаж
€ 30,673
Продаётся уютная и светлая трёхкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Дзержинского. Квартира …
Домв Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
390 м²
€ 152,914
Лот 6429. Продается индивидуальный двухэтажный дом с цокольным этажом, полностью готовый для…
Квартира 1 комнатав Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 2/5 Этаж
€ 16,106
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1971 г.п., 2 / 5 кирпич, 34,0 / 34,0 / 19…
Домв Киселевецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Киселевецкий сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 14,025
Лот 7024. В продаже жилой уютный дом в агрогородке недалеко от города Кобрин. В доме 6 лет н…
Квартира 1 комнатав Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 1/5 Этаж
€ 22,530
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Советская, 1979 г.п., 1 / 5 панель, 34,8 / 32,3 / 12,2 …
Домв Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
87 м²
€ 29,859
Продаётся жилой дом в пригороде г.Кобрина. Дом одноэтажный, 1987 года постройки. В доме 4 жи…
Квартира 2 комнатыв Хидринский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Хидринский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 3/5 Этаж
€ 25,335
Продаётся уютная и светлая двухкомнатная по ул.Дзержинского, расположенная на комфортном 3-е…
Домв Залесье, Беларусь
Дом
Залесье, Беларусь
56 м²
€ 4,976
Садовый домик в Брестском р-не. 2004 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 56,4 кв.м. 2 комнаты. Стен…
Домв Дивин, Беларусь
Дом
Дивин, Беларусь
55 м²
€ 4,343
Лот 6941. В продаже большой участок на хуторе деревни с домом в Кобринском районе. Дом дерев…
Квартира 1 комнатав Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
1 Количество комнат 37 м² 4/5 Этаж
€ 21,535
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дружбы, 1987 г.п., 4 / 5 панель, 37,0 / 37,0 / 17,0 / 7…
Квартира 3 комнатыв Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 5/5 Этаж
€ 25,335
Продается трехкомнатная квартира по ул. Дзержинского. Квартира расположена на 5 этаже 5 этаж…
Домв Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
82 м²
€ 17,192
Продаётся одноквартирный жилой дом по ул.Красногвардейской. Дом одноэтажный, с отапливаемой …
Домв Тевельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тевельский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 3,438
Предлагается к продаже добротный и уютный деревянный дом в д.Залесье. Дом 1947 года постройк…
Квартира 2 комнатыв Большие Лепесы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Большие Лепесы, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 18,730
Продаётся уютная двухкомнатная квартира по ул.Калинина, расположенная на комфортном третьем …
Домв Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
44 м²
€ 14,477
Продаётся уютный одноквартирный жилой дом по ул.Гагарина. Дом 1967 года постройки, одно…
Квартирав Кобрин, Беларусь
Квартира
Кобрин, Беларусь
60 м² 5/5 Этаж
€ 14,929
Доля (2/3) в трехкомнатной квартире, г. Кобрин, 1990 г.п., 5 / 5 панель, 61,3 / 60,0 / 40,8 …
Квартира 1 комнатав Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 3/5 Этаж
€ 17,644
Продаётся однокомнатная квартира в центре города. Квартира расположена на 3 этаже 5-ти этажн…
Квартира 2 комнатыв Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2 Количество комнат 34 м² 2/2 Этаж
€ 17,192
Продается небольшая уютная двухкомнатная квартира в центре города. Квартира находится на вер…
Домв Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
117 м²
€ 62,432
Жилой дом в Кобринском р-не. 2021 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 120,5 кв.м, общ.- 116,7 к…
Домв Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
256 м²
€ 108,578
Жилой дом в г.Кобрине. 1994 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 276,8 кв.м, общ.- 255,8 кв.м, ж…
Домв Быстрица, Беларусь
Дом
Быстрица, Беларусь
78 м²
€ 29,859
Продаётся деревянный жилой дом в д.Быстрица. Наружные стены - строительный брус с отдел…

Параметры недвижимости в Кобринский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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