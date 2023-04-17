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Купить коттедж в Калинковичский район, Беларусь

Калинковичи
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1 объект найдено
Коттеджв Калинковичи, Беларусь
Коттедж
Калинковичи, Беларусь
232 м²
€ 172,970

Параметры недвижимости в Калинковичский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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