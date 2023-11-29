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Жильё в West, Португалия

Cascais
70
Cascais e Estoril
57
Misericordia
56
Marvila
43
Avenidas Novas
31
Campo de Ourique
28
Santa Maria Maior
24
Arroios
23
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517 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Campo de Ourique, Португалия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Campo de Ourique, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 5
Продажа здания, расположенного по адресу Rua Artilharia 1, nº5, в самом центре Лиссабона с у…
€1,85 млн
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Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, в центре города в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, в центре города
Лиссабон, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 441 м²
Превосходная квартира с 3 спальнями в центре Лиссабона, расположенная в жилом комплексе, нах…
€2,50 млн
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Квартира 5 спален с балконом, с гаражом, в центре города в Лиссабон, Португалия
Квартира 5 спален с балконом, с гаражом, в центре города
Лиссабон, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 448 м²
Превосходная квартира с 5 спальнями, в центре Лиссабона, расположенная в жилом комплексе, на…
€4,50 млн
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с бытовой техникой в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с бытовой техникой
Лиссабон, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Роскошная квартира в охраняемой частной резиденции, с современной архитектурой и потрясающим…
€1,75 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с бытовой техникой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с бытовой техникой
Лиссабон, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная квартира с охраняемой частной резиденцией, современной архитектурой и потрясающим …
€720,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Лиссабон, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Роскошная квартира с охраняемой частной резиденцией, современной архитектурой и потрясающим …
€630,000
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Вилла в Sintra, Португалия
Вилла
Sintra, Португалия
Площадь 169 м²
ИНВЕСТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОРТУГАЛИИ Вилла Локация - Капариде, Кашкайш. 5-7 минут езды д…
€685,000
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Квартира 3 спальни в West, Португалия
Квартира 3 спальни
West, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 5
Квартира в центре Лиссабона Стоимость 1 300 000 евро Возможность приобрести в ипотеку …
€1,30 млн
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Вилла 10 спален в Cascais, Португалия
Вилла 10 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 10
Количество этажей 4
House built in 1906, located in the heart of Monte Estoril inserted in a magnificent plot of…
€3,20 млн
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Vila Franca de Xira, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Vila Franca de Xira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Эта квартира c 2 спальнями, является частью нового проекта с первоклассной отделкой. В эт…
€299,000
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Квартира 2 комнаты в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 комнаты
Лиссабон, Португалия
Комнаты 2
Этаж 2/4
Уникальное предложение‼️ Готовая квартира Т3 (студия + 3 спальни) в новом перспективном  …
€225,000
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Квартира 3 спальни в West, Португалия
Квартира 3 спальни
West, Португалия
Количество спален 3
Этаж 2
Уникальное предложение‼️ Готовая квартира Т3 (студия + 3 спальни) в новом перспективном  …
€225,000
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Квартира 3 спальни в Sintra, Португалия
Квартира 3 спальни
Sintra, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2
🔥 Апартаменты T2 (1+2) 99-100 м кв 285 000-305 000 евро 🔥 Апартаменты T3 три спальни 117 …
€350,000
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Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Отличная инвестиционная возможность или жить всей семьей в этом новом роскошном комплексе, р…
€2,30 млн
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Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Этот комплекс расположен в самом сердце города Лиссабона, на склоне холма, в районе Граса, и…
€420,000
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Студия 1 комната в Лиссабон, Португалия
Студия 1 комната
Лиссабон, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этот туристический комплекс расположен в центре Каркавелуш, известного своим широким выбором…
€175,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лиссабон, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 2/3
Отличная инвестиционная возможность или жить всей семьей в этом новом роскошном комплексе, р…
€2,30 млн
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Агентство
Real Estate AVANGARD
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Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lourinha, Португалия
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 235 м²
Современная и роскошная квартира в превосходном месте с панорамным видом на Атлантический ок…
€950,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 241 м²
Вилла триплекс 3 спальни, новая, общей площадью 241 кв.м. и внешней площадью 274 кв.м., в ко…
€1,18 млн
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estrela, Португалия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estrela, Португалия
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Новая квартира с 2 спальнями, общей площадью 91 кв.м., 1 парковочным местом, террасой и садо…
€890,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Marvila, Португалия
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Совершенно новая  квартира 3 спальни площадью 153 кв.м. с парковкой и садом площадью 44 кв.м…
€798,765
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Carcavelos, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Carcavelos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Новая квартира2 спальни  общей площадью 124 м2 в новом доме в районе Оейраш.Новое здание пос…
€540,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой в Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой
Misericordia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Квартира в историческом центре Лиссабона, в элитном районе Santa Catarina. Классический стил…
€680,000
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Дом 5 спален в Canecas, Португалия
Дом 5 спален
Canecas, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Эта красивая вилла, состоящая из пяти просторных и удобных спален, идеально подходит для раз…
€470,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lourinha, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Квартира 1 спальня с видом на океан, на первой линии Praia da Areia Branca.Планировка: 1 спа…
€290,000
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Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 266 м²
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
€1,49 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
€2,00 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Вилла расположена в районе курорта  Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш, с видом на пл…
€1,85 млн
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Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, в центре города в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, в центре города
Лиссабон, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Этаж 5
Отличная квартира с 3 спальнями в Baixa Pombalina площадью 141 м2, состоящая из: - Гостиная…
€1,41 млн
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Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, в центре города в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, в центре города
Лиссабон, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 4
Отличная квартира с 2 спальнями в Baixa Pombalina площадью 144 м2, состоящая из: - Гостиная…
€1,21 млн
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Параметры недвижимости в West, Португалия

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с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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