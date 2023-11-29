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112 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Campo de Ourique, Португалия
5
5
445 м²
5
Продажа здания, расположенного по адресу Rua Artilharia 1, nº5, в самом центре Лиссабона с у…
€1,85 млн
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Вилла
Sintra, Португалия
169 м²
ИНВЕСТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОРТУГАЛИИ Вилла Локация - Капариде, Кашкайш. 5-7 минут езды д…
€685,000
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Вилла 10 спален
Cascais, Португалия
10
4
House built in 1906, located in the heart of Monte Estoril inserted in a magnificent plot of…
€3,20 млн
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Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Alcabideche, Португалия
3
241 м²
Вилла триплекс 3 спальни, новая, общей площадью 241 кв.м. и внешней площадью 274 кв.м., в ко…
€1,18 млн
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Дом 5 спален
Canecas, Португалия
5
3
196 м²
Эта красивая вилла, состоящая из пяти просторных и удобных спален, идеально подходит для раз…
€470,000
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Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком
Cascais, Португалия
3
266 м²
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
€1,49 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
3
261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
€2,00 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alcabideche, Португалия
3
360 м²
Вилла расположена в районе курорта Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш, с видом на пл…
€1,85 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
3
416 м²
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Комплек…
€1,40 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
3
176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
€1,80 млн
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
5
4
458 м²
Прекрасная квартира дуплекс с 4 спальнями, расположенная в районе, превозносящем красоту, бо…
€2,70 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Porto Salvo, Португалия
4
185 м²
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
€1,36 млн
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Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Estrela, Португалия
5
292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с общей внешней площадью 102 кв.м и 3 па…
€2,43 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
3
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
€1,60 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
3
337 м²
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПостроен …
€650,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Sao Domingos de Rana, Португалия
4
282 м²
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
€2,05 млн
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Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Estrela, Португалия
5
292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с участком 102 кв.м и 3 парковочными ме…
€2,44 млн
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Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
4
4
503 м²
Таунхаус с 4 спальнями - На продажу - Кашкайш, Португалия Роскошные удобства включают тренаж…
€2,50 млн
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Вилла 5 спален
West, Португалия
5
5
638 м²
Захватывающая вилла выделяется на участке 710 м ² в эксклюзивном районе Рестело. Район тихий…
€4,95 млн
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Вилла 6 спален
Cascais, Португалия
6
6
269 м²
Cascais Portugal предлагает кровати в стиле Villa Chalet 6, бассейн рядом с пляжем Эшторил и…
€1,95 млн
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Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
3
3
317 м²
3 Вилла для спальни на продажу Juzo Village, Кашкайш, Португалия. красивая полностью отремон…
€960,000
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Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
4
6
449 м²
Fantastic Villa, in Birre distributed over 3 floors. With 4 Suites, large Living Room, Kitch…
€1,90 млн
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Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
5
8
384 м²
Если вы ищете роскошь жизни со спокойствием природы, в роскошной вилле в нескольких минутах …
€4,50 млн
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Вилла 4 спальни
Alcabideche, Португалия
4
354 м²
Фантастическая вилла с 4 спальнями, современная архитектура и общая площадь 353,89 м2. В 1-м…
€850,000
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Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
4
6
655 м²
Современная вилла с четырьмя просторными люксами, расположенная в Кашкайше рядом с Гинчо, от…
€2,90 млн
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Вилла 10 спален
Синтра, Португалия
10
12
1 320 м²
In 1830, the maternal grandson of the Marquis of Pombal, Duque de Saldanha, ordered the cons…
€8,00 млн
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Вилла 6 спален
Oeiras, Португалия
6
5
400 м²
A wonderful contemporary villa in Portugal, close to Lissabon; we are proud to present you t…
€2,58 млн
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Вилла 7 спален
West, Португалия
7
7
519 м²
Center Lisbon alert: do not miss the opportunity to live in the best private condominium in …
€2,40 млн
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Вилла 5 спален
Синтра, Португалия
5
5
461 м²
Exclusive contemporary villa in Colares-Sintra that comes with a plot of 11,000 sqm land. Th…
€3,00 млн
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Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
5
7
718 м²
This exclusive modern villa is located at one of the most wanted areas on the coastline of L…
€6,00 млн
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