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Жильё в Cascais e Estoril, Португалия

Cascais
25
83 объекта найдено
Вилла 10 спален в Cascais, Португалия
Вилла 10 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 10
Количество этажей 4
House built in 1906, located in the heart of Monte Estoril inserted in a magnificent plot of…
€3,20 млн
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Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 266 м²
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
€1,49 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
€2,00 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 416 м²
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Комплек…
€1,40 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
€1,80 млн
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 458 м²
Прекрасная квартира дуплекс с 4 спальнями, расположенная в районе, превозносящем красоту, бо…
€2,70 млн
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Квартира с 4 спальнями, 256 кв.м. (общая площадь), с видом на океан, в новом кондоминиуме с …
€2,75 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
€1,60 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 337 м²
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПостроен …
€650,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 184 м²
Комплекс, расположенный в Сан-Жуан-ду-Эшторил, состоит из двух зданий, А и В, в каждом из ко…
€1,35 млн
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Cascais, Португалия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Cascais, Португалия
Количество спален 1
Площадь 106 м²
Просторная квартира  106 м2 , 1 спальня, 1 машиноместо в проекте класса люкс - закрытом конд…
€725,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 158 м²
Отличная квартира 3 спальни в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море, есть …
€2,65 млн
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 174 м²
Отличная квартира 3 спальни  в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море, конс…
€1,55 млн
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Пентхаус 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом в Cascais, Португалия
Пентхаус 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
 Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором и уединением. Эти а…
€2,78 млн
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Просторная квартира  161 м2 , 3 спальни, терраса 13 м2, 3 машиноместа в проекте класса люкс …
€1,27 млн
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Квартира 3 спальни  136 кв.м. с садом 96 кв.м. и бассейном, в здании Tamariz 7125, расположе…
€1,19 млн
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Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
4 Спальня - Продается - Кашкайш, ПортугалияРоскошные удобства включают тренажерный зал, SPA,…
€2,76 млн
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Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cascais, Португалия
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 503 м²
Таунхаус с 4 спальнями - На продажу - Кашкайш, Португалия Роскошные удобства включают тренаж…
€2,50 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Challet Maestro Estoril Condominium - это новая премиальная разработка в одном из самых симв…
€850,000
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Большая и роскошная квартира с спальней 2 в центре Кашкайш, Португалия. Эта квартира в краси…
€858,000
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Вилла 6 спален в Cascais, Португалия
Вилла 6 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 269 м²
Cascais Portugal предлагает кровати в стиле Villa Chalet 6, бассейн рядом с пляжем Эшторил и…
€1,95 млн
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Вилла 4 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 449 м²
Fantastic Villa, in Birre distributed over 3 floors. With 4 Suites, large Living Room, Kitch…
€1,90 млн
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Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
3 Вилла для спальни на продажу Juzo Village, Кашкайш, Португалия. красивая полностью отремон…
€960,000
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Вилла 5 спален в Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 384 м²
Если вы ищете роскошь жизни со спокойствием природы, в роскошной вилле в нескольких минутах …
€4,50 млн
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Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 109.6m² Новый комплекс Vale de Santa Rita родился в с…
€600,000
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Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 171 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 171m² Новый комплекс Vale de Santa Rita родился в сам…
€1,10 млн
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Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 109.6m² Новый комплекс Vale de Santa Rita родился в с…
€600,000
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Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Роскошный комплекс, расположенный в Кашкайше, в самом сердце природного парка Синтра-Кашкайш…
€2,10 млн
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Квартира 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 312 м²
Apartamento T4 com 315m² de área bruta privativa e duas varandas com 27 e 23m², inserido num…
€3,60 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 264 м²
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
€2,20 млн
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