Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Жилая
  4. Lumiar

Жильё в Lumiar, Португалия

квартиры
3
4 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с гаражом в Lumiar, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с гаражом
Lumiar, Португалия
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Квартира с 1 спальней, новая, общей площадью 63 кв.м., 2 балкона и парковка, в здании Luma, …
€305,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с гаражом в Lumiar, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с гаражом
Lumiar, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Квартира с 1 спальней площадью 57 кв. м, балконом 37 кв. м и 1 парковочным местом, расположе…
€330,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с гаражом в Lumiar, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с гаражом
Lumiar, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 55 кв м, с балконом 5 кв м и 1 парковочным местом в современн…
€405,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Lumiar, Португалия
Вилла 4 спальни
Lumiar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 374 м²
Таунхаус с четырьмя спальнями Т4+1 площадью 374m² Quinta Paço do Lumiar - архитектурный прое…
€1,84 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Lumiar, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти