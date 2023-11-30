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Arroios
Жильё в Arroios, Португалия
квартиры
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43 объекта найдено
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Arroios, Португалия
2
1
58 м²
7/7
Квартира с 1 спальней, с жилой площадью 50 м2 и балконом 7 м2, расположенная в новом жилом к…
€488,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Arroios, Португалия
3
2
89 м²
5/7
Квартира с 2 спальнями площадью 86,53 м2 и балконом 3 м2, расположенная в новом жилом компле…
€745,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Arroios, Португалия
3
2
123 м²
7/7
Апартаменты Дуплекс с 2 спальнями, площадью 96,66 м2, террасой 26,40 м2 и 2 парковочными мес…
€1,02 млн
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города
Arroios, Португалия
1
50 м²
Квартира с 1 спальней площадью 42 кв. м и балконом площадью 8 кв. м в новом комплексе, распо…
€365,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города
Arroios, Португалия
2
120 м²
Просторная квартира с 2 спальнями в жилом комплексе Madrid Apartments, в центре Лиссабона.…
€685,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом
Arroios, Португалия
2
93 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 93m² и верандой 4m² Estefânia Flats - это новый компл…
€550,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом
Arroios, Португалия
2
93 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 93m² и верандой 4m² Estefânia Flats - это новый компл…
€550,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом
Arroios, Португалия
1
55 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 54m² и верандой 4m² Estefânia Flats - это новый компле…
€350,000
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Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
2
96 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 95m² и верандой 4.41m² Newton 5 - это новый комплекс,…
€635,000
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Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Arroios, Португалия
4
210 м²
В центре проспекта Avenida Almirante Reis в Лиссабоне находится этот фантастический двухуров…
€850,000
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Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
1
1
€355,000
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Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
3
80 м²
€298,000
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Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
2
185 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 85.20m² и верандой 19m² В самом сердце Лиссабона, в о…
€1,88 млн
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Квартира 1 спальня с террасой
Arroios, Португалия
1
68 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 56.50m² и террасой 18.50m² В самом сердце Лиссабона, в…
€696,456
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Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
1
68 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 56.50m² В самом сердце Лиссабона, в одном из самых оча…
€733,824
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Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
1
68 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 57m² В самом сердце Лиссабона, в одном из самых очаров…
€754,192
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Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
1
162 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 145m² и верандой 34m² В самом сердце Лиссабона, в одн…
€1,95 млн
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Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
2
185 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 85m² и верандой 19m² В самом сердце Лиссабона, в одно…
€2,05 млн
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Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
1
41 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 41m² Garcia 38 - это новый комплекс, расположенный в с…
€500,000
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Квартира 1 спальня с Spalni
Arroios, Португалия
1
1
45 м²
€280,000
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Квартира 1 спальня с Spalni
Arroios, Португалия
1
1
45 м²
€275,000
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Квартира 3 спальни с бассейном
Лиссабон, Португалия
3
153 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 146m² Privato, закрытый кондоминиум с садом, бассе…
€1,16 млн
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Квартира 3 спальни с бассейном
Лиссабон, Португалия
3
209 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 209m² Privato, закрытый кондоминиум с садом, бассе…
€1,41 млн
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Квартира 1 спальня с бассейном
Лиссабон, Португалия
1
79 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 79m² Privato, закрытый кондоминиум с садом, бассейн…
€500,000
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Квартира 3 спальни с бассейном
Лиссабон, Португалия
3
142 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 142m² Privato, закрытый кондоминиум с садом, бассейно…
€1,01 млн
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Квартира 2 спальни с бассейном
Лиссабон, Португалия
2
88 м²
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 146m² Privato, закрытый кондоминиум с садом, бассе…
€500,000
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Квартира 3 спальни с бассейном
Лиссабон, Португалия
3
142 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 146m² Privato, закрытый кондоминиум с садом, бассе…
€1,03 млн
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Квартира 2 спальни с парковкой, с двором
Лиссабон, Португалия
2
120 м²
Апартаменты Дуплекс с двумя спальнями Т2 площадью 120m² Madrid Apartamentos - это новый жило…
€720,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с двором
Лиссабон, Португалия
3
143 м²
Апартаменты Дуплекс с тремя спальнями Т3 площадью 143m² Madrid Apartamentos - это новый жило…
€875,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с двором
Лиссабон, Португалия
2
126 м²
Апартаменты Дуплекс с двумя спальнями Т2 площадью 126m² Madrid Apartamentos - это новый жило…
€765,000
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