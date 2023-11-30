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Жильё в Estrela, Португалия

квартиры
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дома
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50 объектов найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estrela, Португалия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estrela, Португалия
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Новая квартира с 2 спальнями, общей площадью 91 кв.м., 1 парковочным местом, террасой и садо…
€890,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Estrela, Португалия
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Estrela, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с общей внешней площадью 102 кв.м и 3 па…
€2,43 млн
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Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Estrela, Португалия
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Estrela, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с  участком 102 кв.м и 3 парковочными ме…
€2,44 млн
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Estrela, Португалия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Estrela, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
1 Bedroom Apartment - For sale - Lapa, Lisbon, Portugal 1 bedroom apartment under constru…
€390,000
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Квартира 2 спальни в Estrela, Португалия
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
Количество спален 2
Площадь 84 м²
2-комнатная квартира площадью 84,28m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
€567,000
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Квартира 2 спальни в Estrela, Португалия
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
Количество спален 2
Площадь 72 м²
2-комнатная квартира площадью 72m² и верандой 5m², расположенная в новом жилом проекте в сам…
€370,000
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Квартира 2 спальни в Estrela, Португалия
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
Количество спален 2
Площадь 72 м²
2-комнатная квартира площадью 72 м² с балконом 5,13 м², расположенная в новом жилом проекте …
€395,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Estrela, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Estrela, Португалия
Количество спален 2
Площадь 134 м²
Квартира 2 спальни с балконом площадью 22 кв.м и жилой площадью 110,24 кв.м. в новом отельно…
€925,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой в Estrela, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой
Estrela, Португалия
Количество спален 1
Площадь 92 м²
Квартира с 1 спальней, с балконом площадью  15,58 кв.м и жилой площадью 76,41 кв.м. состоит …
€895,000
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Квартира 4 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
Апартаменты с четырьмя спальнями площадью 211m² и террасой 43m² Жилой комплекс Lumia построе…
€1,68 млн
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Квартира 2 спальни с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 142 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 142 кв. м и балконом 29 кв. м High Lapa - это новый ж…
€1,29 млн
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Квартира 2 спальни с террасой, с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 104 кв. м и террасой 33 кв. м High Lapa - это новый ж…
€982,650
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Квартира 2 спальни с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 99 кв. м и балконом 7кв. м High Lapa - это новый жило…
€915,000
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Квартира 2 спальни с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 88 кв. м балконом 140 кв. м High Lapa - это новый жил…
€790,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой, с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 151 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 151 кв. м и террасой 48 кв. м High Lapa - это новый ж…
€1,43 млн
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Квартира 2 спальни с лифтом, с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с лифтом, с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Апартаменты Т2 площадью 97m² и террасой 4.50m² 24 de Julho 86 - это новый жилой комплекс, ко…
€695,000
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Квартира 2 спальни с лифтом, с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с лифтом, с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Апартаменты Т2 площадью 102m² и террасой 4.50m² 24 de Julho 86 - это новый жилой комплекс, к…
€698,000
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Квартира 5 спален с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 5 спален с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 5
Площадь 208 м²
Апартаменты с пятью спальнями Т5 площадью 208m² и садом 107m² В престижном районе Лапа (Lapa…
€3,20 млн
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Квартира 3 спальни с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 132m² и верандой 8m² В престижном районе Лапа (Lap…
€1,25 млн
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Квартира 1 спальня с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 80,30m² и садом 53,50m² В престижном районе Лапа (L…
€595,000
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Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 237 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3+1 площадью 237m² Казаш де Сантуш (Casas de Santos) - это эк…
€1,05 млн
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Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 237 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3+1 площадью 237m² Казаш де Сантуш (Casas de Santos) - это эк…
€980,000
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Квартира 1 спальня с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 92 м²
Апартаменты студия Т0+1 площадью 92,05m² и верандой 2,50m² с видом на реку Тежу (Tejo). Azur…
€670,320
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Квартира 1 спальня с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 112 м²
Апартаменты с одной спальней Т1+1 площадью 111,55m² и верандой 2,50m² с видом на реку Тежу (…
€812,543
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Квартира 1 спальня с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 123 м²
Апартаменты с одной спальней Т1+1 площадью 123,35m² и верандой 2,50m² с видом на реку Тежу (…
€907,095
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Квартира 2 спальни с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Апартаменты с одной спальней Т1+1 площадью 118,35m² и верандой 1,25m² с видом на реку Тежу (…
€862,155
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Квартира 1 спальня с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 130 м²
Апартаменты с одной спальней Т1+1 площадью 130,20m² с видом на реку Тежу (Tejo). Azure - жил…
€948,150
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Квартира 1 спальня с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 75,10m² с видом на реку Тежу (Tejo). Azure - жилой …
€575,000
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Квартира 1 спальня с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 75,05m² с видом на реку Тежу (Tejo). Azure - жилой …
€621,863
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Квартира 1 спальня с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 76,95m² с видом на реку Тежу (Tejo). Azure - жилой …
€575,000
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Параметры недвижимости в Estrela, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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