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23 объекта найдено
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Belem, Португалия
4
3
190 м²
Потрясающая 3-комнатная квартира в закрытом комплексе, с видом на юг, запад и север, с прекр…
€950,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Belem, Португалия
1
70 м²
Квартира с 1 спальней площадью 54 кв. м, балконом 16 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой …
€315,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Belem, Португалия
2
105 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 90 кв. м, террасой 15 кв. м, 2 парковочными местами и кладов…
€605,115
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом
Belem, Португалия
3
140 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 124 кв. м, террасой 17 кв. м, 2 парковочными местами и кладо…
€716,168
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Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Belem, Португалия
4
4
282 м²
1
4 Bedroom Apartment to buy in Lisbon, Portugal Fantastic 4 bedroom apartment in Restelo, …
€1,79 млн
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Belem, Португалия
3
173 м²
1
3-комнатная квартира в Белеме - Продается - Лиссабон, Португалия3-комнатная квартира в отлич…
€975,000
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Belem, Португалия
3
238 м²
Новая квартира3 спальни в жилом комплексе Belém RiversideКомплекс расположен на первой лини…
€1,15 млн
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Квартира 1 спальня с террасой
Belem, Португалия
1
155 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 167m² и верандой 12m² Эксклюзивный комплекс, очень уд…
€1,10 млн
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Квартира 1 спальня с террасой
Belem, Португалия
1
159 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 159 кв. м и террасой 101 кв. м Эксклюзивный комплекс,…
€1,75 млн
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Квартира 1 спальня с террасой
Belem, Португалия
1
156 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 155 кв. м и верандой 22.79 кв. м Эксклюзивный комплек…
€1,20 млн
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Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
1
70 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 70.5m² и балконом 6m² Bom Sucesso - это новый комплекс…
€520,000
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Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
1
74 м²
Апартаменты с одной спальней плошадью 74.9m² Bom Sucesso - это новый комплекс, состоящий из …
€480,000
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Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
1
161 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 161m² Bom Sucesso - это новый комплекс, состоящий из …
€950,000
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Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
2
107 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 107.5m² и садом 92m² Bom Sucesso - это новый комплекс…
€675,000
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Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
1
74 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 74.9m² Bom Sucesso - это новый комплекс, состоящий из …
€570,000
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Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
1
179 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 179m² и балконом 6m² Bom Sucesso - это новый комплекс…
€1,48 млн
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Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
4
221 м²
Апартаменты с четырьмя спальнями плошадью 221m² и верандой 63m² Bom Sucesso - это новый комп…
€2,15 млн
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Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
4
213 м²
Апартаменты с четырьмя спальнями площадью 213.66 M 2 Bom Sucesso - это новый комплекс, состо…
€1,75 млн
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Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Belem, Португалия
3
161 м²
Жить в парке Miraflores Park означает жить в городской среде с качественной жизнью и в окруж…
€620,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Belem, Португалия
2
102 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
€438,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Belem, Португалия
4
172 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
€799,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Belem, Португалия
3
123 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
€550,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Belem, Португалия
4
281 м²
Новое здание Sky Restelo расположено в исторической зоне Restelo (São Francisco Xavier), на…
€1,40 млн
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Параметры недвижимости в Belem, Португалия
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