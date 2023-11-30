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Жильё в Belem, Португалия

квартиры
22
23 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Belem, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Потрясающая 3-комнатная квартира в закрытом комплексе, с видом на юг, запад и север, с прекр…
€950,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Квартира с 1 спальней площадью 54 кв. м, балконом 16 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой …
€315,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Belem, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Belem, Португалия
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 90 кв. м, террасой 15 кв. м, 2 парковочными местами и кладов…
€605,115
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 124 кв. м, террасой 17 кв. м, 2 парковочными местами и кладо…
€716,168
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Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Belem, Португалия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Belem, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Этаж 1
4 Bedroom Apartment to buy in Lisbon, Portugal Fantastic 4 bedroom apartment in Restelo, …
€1,79 млн
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Belem, Португалия
Комнаты 3
Площадь 173 м²
Этаж 1
3-комнатная квартира в Белеме - Продается - Лиссабон, Португалия3-комнатная квартира в отлич…
€975,000
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Новая квартира3 спальни  в жилом комплексе Belém RiversideКомплекс расположен на первой лини…
€1,15 млн
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Квартира 1 спальня с террасой в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 155 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 167m² и верандой 12m² Эксклюзивный комплекс, очень уд…
€1,10 млн
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Квартира 1 спальня с террасой в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 159 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 159 кв. м и террасой 101 кв. м Эксклюзивный комплекс,…
€1,75 млн
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Квартира 1 спальня с террасой в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 156 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 155 кв. м и верандой 22.79 кв. м Эксклюзивный комплек…
€1,20 млн
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Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 70.5m² и балконом 6m² Bom Sucesso - это новый комплекс…
€520,000
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Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Апартаменты с одной спальней плошадью 74.9m² Bom Sucesso - это новый комплекс, состоящий из …
€480,000
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Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 161 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 161m² Bom Sucesso - это новый комплекс, состоящий из …
€950,000
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Квартира 2 спальни в Belem, Португалия
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 107.5m² и садом 92m² Bom Sucesso - это новый комплекс…
€675,000
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Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 74.9m² Bom Sucesso - это новый комплекс, состоящий из …
€570,000
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Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 179 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 179m² и балконом 6m² Bom Sucesso - это новый комплекс…
€1,48 млн
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Квартира 4 спальни в Belem, Португалия
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 4
Площадь 221 м²
Апартаменты с четырьмя спальнями плошадью 221m² и верандой 63m² Bom Sucesso - это новый комп…
€2,15 млн
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Квартира 4 спальни в Belem, Португалия
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 4
Площадь 213 м²
Апартаменты с четырьмя спальнями площадью 213.66 M 2 Bom Sucesso - это новый комплекс, состо…
€1,75 млн
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Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Жить в парке Miraflores Park означает жить в городской среде с качественной жизнью и в окруж…
€620,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Belem, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Belem, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
€438,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Belem, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Belem, Португалия
Количество спален 4
Площадь 172 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
€799,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
€550,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Belem, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Belem, Португалия
Количество спален 4
Площадь 281 м²
Новое здание Sky Restelo  расположено в исторической зоне Restelo (São Francisco Xavier), на…
€1,40 млн
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Параметры недвижимости в Belem, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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