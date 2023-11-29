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Жильё в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

квартиры
3
6 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Oeiras, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 227 м²
Вилла 4 спальни триплекс площадью 227 кв.м., с 4 парковочными местами, 2 балконами и садом п…
€1,60 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Turquesa  -  это уникальный жилой кондоминиум, в котором царят краски природы, а апартаменты…
€485,000
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Замок 10 спален в Лиссабон, Португалия
Замок 10 спален
Лиссабон, Португалия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Кусочек португальской истории можно услышать! Quinta do Rel & oacute; Джио датируется 19-м. …
€12,50 млн
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Квартира 3 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Квартира в новостройке. Частный закрытый поселок, в стадии строительства (дата завершения: к…
€585,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Oeiras, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Кондоминиум  находится недалеко от океана, железнодорожного вокзала, школы St Julian's Schoo…
€2,58 млн
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Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с бассейном в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с бассейном
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 178 м²
Квартира 178m2 расположена в районе Alto de Algés. Новый кондоминиум, сдан в феврале 2019 го…
€770,000
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Параметры недвижимости в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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