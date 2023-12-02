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Жильё в Carcavelos e Parede, Португалия

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Carcavelos, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Carcavelos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Новая квартира2 спальни  общей площадью 124 м2 в новом доме в районе Оейраш.Новое здание пос…
€540,000
в месяц
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Дом 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Дом 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Великолепный трехэтажный дом располагается в тихом привилегированном прибрежном районе Carca…
€675,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Carcavelos e Parede, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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