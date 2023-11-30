Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Жилая
  4. Beato

Жильё в Beato, Португалия

квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с парковка в Beato, Португалия
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с парковка
Beato, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Эта квартира с 1 спальней, расположена на 2-м этаже блока C закрытого комплекса рядом с реко…
€520,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Beato, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Beato, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Этаж 5
Квартира с 2 спальнями расположена на 5 этаже блока B закрытого кондоминиума рядом с рекой Т…
€1,000,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Beato, Португалия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Beato, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1
Квартира с 1 спальней расположена на 1 этаже блока C закрытого кондоминиума рядом с рекой Те…
€590,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с парковка в Beato, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с парковка
Beato, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 4
Квартира с 3 спальнями расположена на 4 этаже блока B закрытого кондоминиума рядом с рекой Т…
€1,18 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Beato, Португалия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Beato, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Эта 1-комнатная квартира расположена на 4-м этаже блока C закрытого комплекса рядом с рекой …
€540,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Beato, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти