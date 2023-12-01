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Жильё в Amadora, Португалия

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Amadora, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Amadora, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом, в новом к…
€345,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Amadora, Португалия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Amadora, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом, в новом к…
€345,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Amadora, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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