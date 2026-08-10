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Жилье в Amadora, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Amadora, Португалия
Квартира 2 спальни
Amadora, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 45 м2 находится на завершающей стадии ремонта, расположена н…
$226,573
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Параметры недвижимости в Amadora, Португалия

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