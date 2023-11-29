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Таунхаусы в Olhao, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Olhao, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Таунхаус для реконструкции, в традиционном стиле, имплантированный на плоском участке площад…
€210,000
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Параметры недвижимости в Olhao, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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