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Таунхаусы в Loule, Португалия

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37 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 265 м²
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
€1,90 млн
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Таунхаус 3 спальни в Loule, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Расположенная в нескольких минутах от города Лоле, эта вилла находится в стадии строительств…
€690,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 319 м²
€550,000
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Таунхаус в Quarteira, Португалия
Таунхаус
Quarteira, Португалия
Площадь 1 886 м²
Цена по запросу
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
€404,700
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
€499,400
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Таунхаус 2 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€400,700
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
€399,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
€502,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€645,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€645,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
€862,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
€640,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
€860,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
€640,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€640,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
€645,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
€640,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
€860,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
€665,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
€645,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
€880,000
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Таунхаус 4 спальни с Spalni, с патио, с видом на океан в Quarteira, Португалия
Таунхаус 4 спальни с Spalni, с патио, с видом на океан
Quarteira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
€539,950
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Таунхаус 3 спальни с Spalni в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни с Spalni
Quarteira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 3
€595,000
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Таунхаус 3 спальни с Spalni в Almancil, Португалия
Таунхаус 3 спальни с Spalni
Almancil, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
€990,000
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Таунхаус 4 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 4
€495,000
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Таунхаус 2 спальни с Spalni, с патио в Quarteira, Португалия
Таунхаус 2 спальни с Spalni, с патио
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/3
€420,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 308 м²
€930,000
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Таунхаус 3 спальни с патио в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни с патио
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
€870,000
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Таунхаус 4 спальни с патио в Quarteira, Португалия
Таунхаус 4 спальни с патио
Quarteira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
€1,18 млн
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Параметры недвижимости в Loule, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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