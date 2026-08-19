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Таунхаусы в Albufeira, Португалия

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4 объекта найдено
Таунхаус в Albufeira, Португалия
Таунхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
$868,086
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Таунхаус в Albufeira, Португалия
Таунхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Вилла с 3 спальнями из высококачественных материалов, расположенная в частном кондоминиуме, …
$468,093
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Таунхаус в Albufeira, Португалия
Таунхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Вилла с 3 спальнями из высококачественных материалов, расположенная в частном кондоминиуме, …
$468,093
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It Is RealtyIt Is Realty
Таунхаус в Ferreiras, Португалия
Таунхаус
Ferreiras, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Фантастические отдельно стоящие дома с типологиями Т2 и Т3, с просторными площадями, предлаг…
$633,986
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Параметры недвижимости в Albufeira, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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