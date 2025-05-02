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Таунхаусы в Obidos, Португалия

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3 объекта найдено
Таунхаус в Vau, Португалия
Таунхаус
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с естеств…
$633,537
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Таунхаус в Amoreira, Португалия
Таунхаус
Amoreira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el Rey …
$396,389
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Таунхаус в Obidos, Португалия
Таунхаус
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
$795,261
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