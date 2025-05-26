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Таунхаусы возле озера в Португалии

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1 объект найдено
Таунхаус в Lagoa, Португалия
Таунхаус
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Vale de Milho Village - это  инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаусами с 2 и 3 спаль…
$723,703
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