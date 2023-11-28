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Таунхаусы в Лагоа, Португалия

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Carvoeiro, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ GOLDEN VISA 400K Этот проект расположен в Лагоа, в одном из главны…
€455,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Vale de Milho Village - это  инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаусами с 2 и 3 спаль…
€635,000
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Параметры недвижимости в Лагоа, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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