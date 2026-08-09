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Таунхаусы в Lagoa, Португалия

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2 объекта найдено
Таунхаус в Ferragudo, Португалия
Таунхаус
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Таунхаус в современном стиле, расположенный в тихом районе, в нескольких минутах ходьбы от Ф…
$393,006
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Таунхаус в Lagoa, Португалия
Таунхаус
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Vale de Milho Village - это  инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаусами с 2 и 3 спаль…
$733,996
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Параметры недвижимости в Lagoa, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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