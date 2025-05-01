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Таунхаусы в Almancil, Португалия

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Loule, Португалия
Таунхаус 3 комнаты
Loule, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
$1,11 млн
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Таунхаус в Loule, Португалия
Таунхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 265 м²
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
$2,15 млн
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Параметры недвижимости в Almancil, Португалия

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