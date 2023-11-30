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Таунхаусы в Portimao, Португалия

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Mexilhoeira Grande, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 147 м²
В расширяющемся жилом районе в Мехилойра-Гранде мы находим эту виллу в начале строительства,…
€690,000
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Таунхаус 3 спальни в Mexilhoeira Grande, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
В расширяющемся жилом районе в Мехилойра-Гранде мы находим эту виллу в начале строительства,…
€690,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Portimao, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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