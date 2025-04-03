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Купить квартиру в Setubal, Португалия

Alcacer do Sal
3
Barreiro
3
Alcacer do Sal e Santa Susana
3
Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena
3
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 85 кв.м., с балконом от 10 кв.м. и 1 парковочным местом, в ко…
$305,610
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