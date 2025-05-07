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Купить квартиру в Setubal, Португалия

Alcacer do Sal
3
Barreiro
3
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Barreiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Barreiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 117 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, общей площадью 117 кв.м., с  парковкой и балконом, в кондомин…
$322,774
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Квартира 1 спальня в Seixal, Португалия
Квартира 1 спальня
Seixal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Квартира с 1 спальней и террасой 16м2 в новом комплексе в районе залива Seixal.Этот комплекс…
$368,076
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Типы недвижимости в Setubal

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
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